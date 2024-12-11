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Среда 11 декабря

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Звезда конькобежного спорта высоко оценила катки проекта "Зима в Москве"

Звезда конькобежного спорта высоко оценила катки проекта "Зима в Москве"
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С каждым годом в Москве открывается все больше общедоступных катков, что делает зимний отдых в столице более разнообразным и доступным. Об этом сообщила бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года и двукратная чемпионка Европы по конькобежному спорту Ангелина Голикова.

По ее словам, зима не должна быть поводом для отказа от активного образа жизни, ведь город предлагает множество возможностей для занятий спортом и физической культурой. Голикова отметила, что катки стали не только местом для тренировок, но и пространством для общения с друзьями и семейного досуга.

"На катках можно не только заниматься спортом, но и весело проводить время с близкими", — подчеркнула она. В столице представлены катки различных форматов: от компактных площадок во дворах до больших катков в парках и исторических местах, с искусственным или натуральным льдом. Каждый желающий сможет найти подходящее место для активного отдыха.

Проект "Зима в Москве" стал важным событием зимнего сезона, который объединяет разнообразные развлечения с 1 декабря по 28 февраля. Горожан и туристов приглашают вспомнить зимние традиции, насладиться горячим чаем с плюшками, покататься на коньках, лыжах и тюбингах, а также посетить ледовые шоу. Важной частью проекта является забота о тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, что подчеркивает дух взаимопомощи и солидарности.

В этом сезоне москвичам и гостям столицы предлагается широкий выбор мероприятий на свежем воздухе и в культурных учреждениях. Более 1,9 тыс. площадок по всему городу создадут атмосферу зимних праздников. Крупнейшие фестивали, такие как "Путешествие в Рождество", "Усадьбы Москвы", "Московское чаепитие" и другие, добавят ярких красок в зимнюю программу. Для получения полной информации о проекте и мероприятиях зимнего сезона можно обратиться к специальному разделу на сайте mos.ru.

Шоу-бизнес в Telegram

11 декабря 2024, 14:03
Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы
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