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Среда 11 декабря

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В Подмосковье стартовал прием заявок на премию "Мы рядом. Доброе дело"

В Подмосковье стартовал прием заявок на премию "Мы рядом. Доброе дело"
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В Московской области начался прием заявок на ежегодную премию губернатора "Мы рядом. Доброе дело", сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Конкурс проводится уже в 12-й раз. Его цель — поддержка участников специальной военной операции (СВО), их семей, а также проектов, направленных на укрепление суверенитета России и развитие Подмосковья.

"Добрые дела объединяют наше Подмосковье – всех, кто помогает бойцам и их семьям, трудится в народном ВПК, собирает и отвозит гуманитарную помощь на линию боевого соприкосновения. У нас много неравнодушных жителей, которые в трудной ситуации стремятся быть рядом с теми, кому тяжело", – сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Стоит отметить, что в этом году премия присуждается в двух номинациях: "Доброе дело" (для участников СВО) и "Доброе дело. Народный ВПК". Во второй категории будут поощряться создатели технических средств и экипировки для военнослужащих. При этом призовой фонд премии в этом году составляет 80 млн рублей, а победителями станут 70 человек.

Подать заявку на участие можно с 11 по 17 декабря на сайте премии. Проекты участников оценит экспертное жюри, в состав которого войдут известные представители военного дела, искусства, культуры, медицины, образования и спорта. Торжественное награждение победителей пройдет в декабре в Доме Правительства Московской области.

Напомним, что за 11 лет существования премии лауреатами стали почти 14 тыс. человек, а общий призовой фонд превысил 1,5 млрд рублей.

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11 декабря 2024, 10:37
Фото: Мининформации Подмосковья
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