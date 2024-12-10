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Вторник 10 декабря

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Психолог: проект "Зал "Зарядье" – детям" учит любить

Психолог: проект "Зал "Зарядье" – детям" учит любить
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Проект "Зал Зарядье – детям" представляет собой уникальную инициативу, направленную на развитие интереса детей к классической музыке. Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Ольга Преснова отметила, что подобные мероприятия играют важную роль в формировании гармоничной личности.

Классическая музыка, по ее словам, не только развивает эстетические вкусы, но и способствует эмоциональному развитию детей. Слушание музыкальных произведений помогает детям осознавать и выражать свои чувства. Музыка пробуждает в них радость, любовь и другие эмоции, что важно для формирования эмоционального интеллекта.

Преснова подчеркнула, что знакомство с классическими композиторами, такими как Моцарт, Бах, Чайковский и Глинка, обогащает детское восприятие мира и способствует пониманию исторического контекста развития искусства. Это знание не только расширяет кругозор, но и формирует гордость за культурное наследие своей страны.

Классическая музыка также служит своеобразным эталоном гармонии. Она помогает детям справляться с трудностями и радостями жизни, создавая пространство для глубоких переживаний. Не случайно концерты классической музыки для детей проводятся в таких престижных местах, как Большой театр и Московская филармония. Эти мероприятия становятся важной частью культурного воспитания подрастающего поколения.

В рамках проекта "Зал Зарядье – детям" в декабре и январе запланированы интерактивные концерты и симфонические спектакли, которые обещают быть не только познавательными, но и увлекательными. Подобные программы предоставляют возможность детям не только слушать музыку, но и активно участвовать в процессе, что делает обучение более эффективным и интересным.

Шоу-бизнес в Telegram

10 декабря 2024, 11:20
Фото: Mos.ru
АГН "Москва"✓ Надежный источник

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