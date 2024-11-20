Проект "Зима в Москве" объединил крупнейшие зимние фестивали – Сергей Собянин

Жителей столицы и гостей ожидают благотворительные и кулинарные фестивали, музыкальные и театральные представления, мастер-классы, спортивные события, а также маркет волшебства и крупнейший новогодний квест.



Фестивали культуры, спорта, ландшафта и гастрономии в рамках проекта "Лето в Москве" привлекли свыше 38 миллионов посетителей. Обновленный формат мероприятий пришелся по душе как жителям города, так и туристам, а также московским бизнесменам. Этот подход будет сохранен и в новом цикле мероприятий под названием "Зима в Москве". О том, каким будет этот проект, рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

"Вместе мы наполнили лето яркими впечатлениями, интересными знаниями, добрыми делами. Поэтому решили продолжить и объединили все зимние фестивали в единый проект “Зима в Москве”. Как и его летний предшественник, он придет в каждый район и предложит огромный выбор активностей на свежем воздухе и в городских учреждениях культуры и спорта", — отметил Сергей Собянин.

Более 1900 площадок будут задействованы в рамках проекта. В него включены такие крупные московские зимние фестивали, как "Путешествие в Рождество", "Усадьбы Москвы", "Московское чаепитие" и многие другие.



Вся необходимая информация о планируемых мероприятиях и местах их проведения доступна в специальном разделе сайта mos.ru под названием "Зима в Москве". Здесь также можно зарезервировать городскую площадку для организации собственного события.

Как и летом, к проекту "Зима в Москве" приглашаются представители бизнеса и некоммерческих организаций. Те, кто хочет привлечь внимание к своему бренду и воспользоваться бесплатными возможностями для продвижения своих услуг, могут участвовать в спецпроекте "Заходи на огонек!". Предприниматели из сферы общественного питания, торговли, гостиничного бизнеса и услуг должны подготовить интересные мероприятия или специальные предложения для клиентов, а также оформить свои площадки или торговые точки в зимнем стиле. Заявку на участие в проекте можно подать онлайн.

Город оборудовал 25 уличных сцен и 110 крытых площадок, где можно проводить концерты, мастер-классы, лекции, спортивные праздники и другие мероприятия для жителей столицы.

Проект стартует 1 декабря, однако открытие лыжных трасс и других объектов будет зависеть от погодных условий.

Поддержка и благотворительность

На множестве фестивальных площадок будут функционировать "Домики добра" проекта "Москва помогает", где планируется собирать открытки и подарки для участников специальной военной операции (СВО), а также детей из новых регионов. К Новому году запланировано отправить ребятам 40 тысяч сладких наборов.

"Мы хотим, чтобы “Зима в Москве” подарила праздник, наполненный теплом и уютом, стала отличной возможностью сохранять активность, творить добро и помогать друг другу. Огромное внимание уделим участникам СВО и членам их семей, которые получат билеты на катки и детские елки", — добавил Сергей Собянин.

Традиционная благотворительная акция "Добрая елка" предоставит возможность осуществить новогодние желания детей в возрасте от трех до 17 лет, находящихся в многодетных или малообеспеченных семьях, проходящих лечение или оставшихся без попечения родителей. Эта акция состоится на фестивалях, в торговых центрах, ресторанах, отелях, рыбных рынках "Москва — на волне" и других популярных общественных местах. Каждый желающий может снять с дерева специальный шар, прочитать письмо внутри и исполнить детскую мечту.

Благотворительный проект "Исполни желание" займется сбором подарков для детей с инвалидностью, пациентов московских больниц, учащихся коррекционных школ и подопечных разных благотворительных фондов.

Каждый может стать новогодним волшебником и помочь детям. Для этого достаточно посетить страницу акции и выбрать желание, которое вы хотите исполнить. Акция начнется 27 ноября, подробную информацию можно найти на сайте.

С 27 декабря по 11 января в Гостином Дворе пройдет традиционная Елка Мэра Москвы. Посетители увидят новогоднее театрализованное представление и примут участие в интерактивной программе в фойе с играми, развлечениями, фотозонами, детской площадкой, аттракционами и мастер-классами для всей семьи.

Приглашения на елку получат дети, проявившие себя в учебе, спорте, лауреаты различных олимпиад, конкурсов и премий Правительства Москвы, дети из многодетных и малообеспеченных семей, ребята с ограниченными возможностями здоровья и оставшиеся без попечения родителей. Также на представлениях будут присутствовать дети из семей участников специальной военной операции и гости из новых российских регионов.

В рамках благотворительного фестиваля "Город неравнодушных" будет организована ярмарка некоммерческих организаций, где можно купить уникальные новогодние подарки, созданные подопечными этих организаций. Гости смогут принять участие в творческих мастер-классах, сделать памятные фотографии в фотозонах, а также насладиться увлекательными интерактивными занятиями для всей семьи и уличными играми.

В лучших традициях

Лейтмотивом проекта "Зима в Москве" станут традиции нашей страны, передаваемые из поколения в поколение. Благодаря таким мероприятиям, как "Голубой огонек", танцы у ретродекораций, фестиваль советского кино и мультипликации, лыжная гонка в ретростиле и другим событиям, жители и туристы смогут вновь ощутить те самые детские эмоции ожидания главного зимнего праздника.

На многих площадках будут звучать любимые песни прошлых лет, проводиться тематические дискотеки, концерты и мастер-классы по созданию елочных украшений в стиле ретро.

Магия зимнего настроения создастся и благодаря новогоднему освещению: более 4500 световых конструкций и ярких арт-объектов, а также около тысячи сверкающих елок. Возле ЦУМа откроется выставка дизайнерских новогодних деревьев, оформленных в духе любимых советских фильмов.

Кроме того, запланированы два ярких фестиваля: "Город света", который преобразит привычные здания в сказочные картины с помощью мэппинга и видеоконтента, и фестиваль "Снег и лед", радующий медиаинсталляциями и ледовыми скульптурами.

Предприниматели активно участвуют в создании праздничной атмосферы. Наиболее инициативные и креативные из них могут рассчитывать на грантовую поддержку, включая компенсацию затрат на разработку проектов оформления, покупку оборудования, программ и материалов, а также расходы на доставку, установку и монтаж элементов декора.

Условия получения такой помощи и примеры зимних украшений можно будет изучить в специальном разделе на портале mos.ru.

Одним из ключевых мест зимнего проекта станет Болотная площадь, где развернется маркет волшебства "Сделано в Москве", включающий ярмарку товаров, фудкорт, каток и сказочный поезд.

Также проект "Сделано в Москве" охватит главные пешеходные улицы центра, где будут установлены яркие павильоны с товарами местных производителей — от зимней одежды и косметики до детских игрушек и товаров для дома. Всего будет представлено более 500 московских брендов.

Эта зима подарит гостям "Московское чаепитие" со специальным новогодним чаем "Москва" и легендарными плюшками с различными начинками. На Тверской площади и других городских площадках пройдут чайные дегустации, театрализованные флешмобы, танцевальные и музыкальные встречи.

В Парке Горького пройдет гастрономический фестиваль "Вкусные морозы" с выступлениями известных шеф-поваров и мастер-классами по приготовлению безалкогольного глинтвейна, леденцов-петушков и расписных пряников.

СЕМЕЙНЫЙ ДОСУГ

Семейный отдых станет важной частью культурной программы "Зима в Москве". Одним из центров развлечений будет кинопарк "Москино", предлагающий иммерсивные шоу для всей семьи. Также можно будет посетить винтажную фотозону фестиваля "Московское чаепитие", покататься на коньках, лыжах и тюбинге, а также окунуться в атмосферу праздничной ярмарки "Путешествие в Рождество" с квестами, мастер-классами и творческими выступлениями.

Проект "Зима в Москве" — это отличная возможность открыть для себя новые увлечения, например, научиться ответственному потреблению. Традиционная акция "Елочный круговорот" с множеством интерактивных мероприятий привлечет внимание к вопросам охраны окружающей среды.

Особое внимание уделено формату семейного отдыха. Любой желающий сможет принять участие в самом масштабном новогоднем квесте в истории Москвы. За выполнение заданий участники получат специальный паспорт путешественника и соберут печати на разных фестивальных площадках. Активных участников ждут призы и памятные сувениры.

Будет запущена зимняя почта, связывающая друзей и родственников из разных уголков страны. На фестивальных площадках, катках, усадьбах Москвы и парках можно будет выбрать и подписать готовую праздничную открытку, отправив ее через почтовый ящик "Почты России". На ВДНХ можно будет порадовать близких новогодней ретрооткрыткой.

На площадках "Московских сезонов" посетители смогут сфотографироваться на фоне зимних декораций и создать из снимка фотооткрытку. В "Домиках добра" можно будет отправить письма участникам СВО.

Впервые на территории Дворца пионеров на Воробьевых горах создано семейное фестивальное пространство. Здесь появятся каток, ярмарка с добрыми подарками от благотворительных фондов, резиденция Деда Мороза, фотозона с арт-объектами, зимняя мастерская и спортивная зона. Гостей пригласят в ледяной город с зимним лабиринтом, а согреться можно будет блюдами русской кухни.

Балы-спектакли под открытым небом, зимние вечера в старинных московских особняках и другие мероприятия создадут атмосферу новогодней сказки для родителей с детьми на фестивале "Усадьбы Москвы". Музыкальные и театральные вечера, мастер-классы в стенах исторических зданий будут посвящены теме семьи и традиций дворянских династий.

Дополнительно можно погрузиться в новогоднюю магию с помощью виртуальной игры в приложении Russpass. Игра предлагает совершить путешествие по зимней столице. После выполнения всех заданий пользователи получают баллы городской программы лояльности "Миллион призов", которые можно обменять на подарки.

В специальном новогоднем разделе Russpass уже доступны идеи для зимнего отдыха в Москве. Здесь можно забронировать рестораны и отели с особой праздничной атмосферой, выбрать маршруты и экскурсии для насыщенной зимней прогулки или найти подходящие места для фотосессий.

СПОРТ НАШЕ ВСЕ

Зимой особое внимание уделяется спорту. Жители и гости города смогут принять участие в рождественском забеге Дедов Морозов, флешмобе "Снегурочки на катке", поиграть в снежный дартс и керлинг-боулинг, а также покататься на коньках, лыжах и санках. В планах проведение благотворительных хоккейных матчей.

Катки и лыжные трассы традиционно располагаются вблизи жилых районов.

В новом зимнем сезоне проекта "Мой спортивный район" запланированы бесплатные тренировки по фитнесу, катанию на коньках и бегу на лыжах. Будут задействованы 115 городских площадок, среди которых флагманскими станут каток на Северном речном вокзале и лыжно-биатлонная трасса в "Лужниках".

Каток ВДНХ вернется к статусу главной ледовой площадки страны и самой большой в Москве. Лед залит на традиционном месте: вдоль Главной аллеи между павильонами № 1 "Центральный" и № 58 "Земледелие", огибая фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок". Площадь искусственного льда составит более 20 тысяч квадратных метров, что сопоставимо с девятью хоккейными полями. Одновременно на катке смогут находиться 4800 человек.

Тематика зимнего сезона ВДНХ в этом году — "Вдохновляя поколения". Гостей ждут новинки. На катке появится шоу-зона, где зрители смогут бесплатно наблюдать за ледовыми представлениями и сценическими шоу с удобных трибун на 326 посадочных мест. Для отдыха предусмотрена площадка с фуд-кортами и арт-объектами. Также на ледовой арене будут проходить сеансы лазертага и хоккея.

Программа включает утренние зарядки, ночные катания, тематические вечеринки, выступления знаменитых фигуристов и различные соревнования.

СКАЗОЧНЫЕ ПАРКИ МОСКВЫ

Зимние развлечения в московских парках обещают превратить столицу в настоящую зимнюю сказку. Для любителей активного отдыха открываются около 50 катков с искусственным и натуральным льдом, 86 лыжных трасс общей длиной более 280 километров. Помимо этого, в парках установят две десятки горок для катания на тюбингах и ледянках, а еще одну — в кинопарке "Москино".

Новый современный каток с детской зоной появится в парке "Ходынское поле". Музей-заповедник "Кузьминки-Люблино" порадует новым катком с теплыми раздевалками и пунктом проката. Катание на коньках также будет доступно в музее-заповеднике "Коломенское" и парке имени Ю.М. Лужкова.

Обновление коснется катков в парках "Красная Пресня", 50-летия Октября, садах имени Баумана и "Эрмитаж".

Каток в Парке Горького традиционно расположится вокруг центральной чаши фонтана, а центральная и боковые аллеи превратятся в ледяные дорожки.

Как только позволят погодные условия, откроются катки с естественным льдом. Такие площадки будут организованы в "Сокольниках", саду "Эрмитаж", музее-заповеднике "Царицыно", Лианозовском, Перовском и Измайловском парках, а также в усадьбе Воронцово.

Еще один каток зальют в парке "Останкино".

Все возможности для зимнего отдыха в черте города предоставляет олимпийский комплекс "Лужники". Здесь для гостей подготовили обширную программу активных развлечений. Во второй половине ноября откроется каток, где в течение сезона пройдут мастер-классы, спортивные соревнования, квизы, детская анимация и многое другое.

Рядом, на площади перед аквакомплексом "Лужники", впервые откроется штаб-квартира Деда Мороза, где он будет встречать гостей, дарить подарки, получать письма и вести прямые эфиры.

Конькобежцы смогут покататься возле Северного речного вокзала, на территории конноспортивного комплекса "Битца" и стадиона "Авангард".

Летом на фестивальных площадках "Московских сезонов" работали бассейны, а зимой на более чем 20 адресах откроются бесплатные катки.

Когда устойчивый естественный снежный покров достигнет высоты 10–15 сантиметров, начнется подготовка лыжни. Более 80 маршрутов организуют в парковых зонах.

Протяженные лыжные трассы традиционно проложат в "Лосином острове" и Битцевском парке. Разнообразием маршрутов порадуют "Сокольники", "Фили", Измайловский парк, сквер по Олонецкому проезду, музей-заповедник "Царицыно" и усадьба Воронцово. Одна из самых живописных лыжных трасс пройдет в Нескучном саду. Она начнется от "Аллеи влюбленных", пройдет мимо беседки имени 800-летия Москвы и протянется на три километра сквозь заснеженный лес.

Живописная лыжня будет и на ВДНХ в парке "Останкино".

Кроме того, лыжня появится в конноспортивном комплексе "Битца", на территории Гребного канала и Гольф-центра "Москва". На трассах будут работать пункты проката с теплыми раздевалками и горячим чаем.

Благодаря искусственному оснежению даже при плюсовой температуре будут функционировать трассы в парках "Сокольники", имени Юрия Лужкова, Олимпийской деревни, ландшафтном парке "Митино", музее-заповеднике "Царицыно" и других.

Во многих парках можно будет арендовать спортивный инвентарь.

При высоте снежного покрова не менее 15 сантиметров в нескольких парках начнут создавать горки. Они появятся, например, в кинопарке "Москино" и "Лужниках". На ВДНХ заработает тюбинговая горка с подъемниками для "ватрушек", пятью спусками и разноцветной подсветкой.

Горнолыжникам и сноубордистам стоит обратить внимание на горнолыжные комплексы "Воробьевы горы", "Ново-Переделкино", "Куркино", "Севастопольский" и "Северное Бутово".

Впереди много спортивных праздников. Среди них — II спортивно-музыкальный фестиваль "Горы рядом", который пройдет на территории спортивно-туристического комплекса "Воробьевы горы". Неделю "Лыжни России" отметят серией тематических соревнований на разные дистанции, включая III Московский лыжный марафон. Также состоятся Зимний день московского спорта и Зимний фестиваль школьного спорта в "Лужниках".

"Я уверен, что "Зима в Москве" окажется не менее захватывающей, чем лето, и принесет много ярких впечатлений," — отметил организатор.