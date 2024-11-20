Проект "Зима в Москве" объединил крупнейшие зимние фестивали – Сергей Собянин

Как выглядит после похорон могила Добрынина Тесты Что осталось после ухода Владимира Левкина Игры Сонник

Топ новостей недели

ТЕСТ: хорошо ли вы знаете имена героев фильма Гайдая "Бриллиантовая рука"ТЕСТ: хорошо ли вы знаете имена героев фильма Гайдая "Бриллиантовая рука" ТЕСТ: хорошо ли вы помните имена героев фильма "Служебный роман"?ТЕСТ: хорошо ли вы помните имена героев фильма "Служебный роман"? ТЕСТ: угадай советский фильм по роли Георгия Вицина ТЕСТ: угадай советский фильм по роли Георгия Вицина ТЕСТ: насколько твердо вы знаете геров и актеров из комедии "Кавказская пленница"ТЕСТ: насколько твердо вы знаете геров и актеров из комедии "Кавказская пленница"

Лента новостей

Среда 20 ноября

13:59После пропажи дочери Успенская внесла в свой райдер важный пункт 13:09Проект "Зима в Москве" объединил крупнейшие зимние фестивали – Сергей Собянин 11:27Куда сходить в Москве: афиша c 24 по 30 ноября 11:26Упокой, господи: Светлана Светличная в гробу выглядит спящей красавицей 10:48Лариса Гузеева покинула Россию после скандала на шоу "Давай поженимся" 09:17Приготовьте дома настоящие котлеты по-киевски: оригинальный рецепт 08:42Из-за романа с молодухой Лепс оказался на грани банкротства 06:20На волне времени: путешествие в прошлое с сериалами о советской эпохе 03:24Рецепт завтрака на скорую руку: омлет с овощами и сыром 00:12Предназначение – что это? Как его найти? И куда оно ведет? 21:34Пока Муцениеце дома кусает локти: Прилучный показал свой досуг с сыном 20:25Тест для внимательных: угадайте реплики героев советских фильмов по кадрам 18:24Почему Алибасов так и не появился на церемонии прощания с Левкиным из группы "На-На" 17:13Московский зоопарк показал, как малайский медвежонок учится пользоваться когтями 16:30Исакова, дочь Ардовой и звезды "Слово пацана": звезды оценили премьеру сериала "Дети перемен" 16:04Дерзкая выходка воссоединившейся с мужем Седоковой вызвало недоумение у россиян 14:07Сын Светличной может остаться без наследства 12:47Дочери разрыдались у гроба Владимира Левкина 12:39Принц из сказки: как выглядит в гробу бывший участник группы "На-На" Владимир Левкин 12:15"Атомные сертификаты": новые возможности для российского бизнеса и экологии 11:39Прекрасная вдова улыбалась и пела у гроба Владимира Левкина 11:18Море роз и слез: звезды прощаются со звездой группы "На-На" Владимиром Левкиным 09:46Запеченные кроличьи ножки с картофелем и розмарином: рецепт нежного блюда 08:56Ольгу Бузову застукали за недвусмысленным занятием 06:10ТЕСТ памяти Светланы Светличной: насколько хорошо вы помните творчество актрисы 03:15Этим рецептом вы точно удивите своих гостей: Цыпленок с апельсинами и розмарином в медово-чесночном маринаде 00:43Долгожданное продолжение "Слова пацана": на экраны выходит сериал "Дети перемен" 00:09Вслед за Леонтьевым: Басков сделал важное заявление 21:51Ограбление Кейт Миддлтон и принца Уильяма: в королевское поместье проникли неизвестные 19:49"Аж ахнула": Федосеева-Шукшина вспомнила о потрясшем ее поступке Левкина 18:38"Востребован был и остается": назван впечатляющий гонорар Пьехи за выход на сцену 16:32Куклачев экстренно госпитализирован из-за проблем с сосудами 15:37Гагарина вынуждена пойти на решительный шаг после скандального инцидента с Глюкозой 15:05Названы точное место и время прощания с Левкиным из "На-На" 14:48Ресторатор №1: история становления Тамаза Гомиашвили 13:47ТЕСТ: сможете ли угадать фильм по кадру с Олегом Табаковым 12:09"Перебор": пережившая отмену Лолита объяснила сыр-бор вокруг "голой" вечерики 11:40Иноагент Максим Галкин* заговорил о возвращении домой 11:01Господи, помилуй: как теперь выглядит утонувшая сразу после похорон могила Добрынина 10:42"Можно и в монастырь пойти": Чулпан Хаматова готова на крайние меры 10:20В честь дня рождения Деда Мороза – рецепт вкусного домашнего мороженого 10:10ТЕСТ: постарайтесь угадать звезд советской эстрады по факту из их биографии 10:08ТЕСТ: попробуйте угадать фильмы с Людмилой Гурченко лишь по одному кадру 10:04В семье певицы Валерии ожидается пополнение 08:56Двухэтажный особняк и неосуществленные планы: что осталось после ухода Владимира Левкина 06:45Жюльен с курицей, грибами и сыром: рецепт для приятного вечера с близкими 03:17Проблемы с дыханием после еды: в чем причина? 00:0118 ноября – день рождения Деда Мороза: вспоминаем,кто из звезд лучше всех воплотил эту роль в кино 21:15Отменное жаркое в горшочках: пальчики оближешь 20:38Алибасов прервал молчание после смерти Левкина и выступил с заявлением
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Проект "Зима в Москве" объединил крупнейшие зимние фестивали – Сергей Собянин

Проект "Зима в Москве" объединил крупнейшие зимние фестивали – Сергей Собянин
95

Жителей столицы и гостей ожидают благотворительные и кулинарные фестивали, музыкальные и театральные представления, мастер-классы, спортивные события, а также маркет волшебства и крупнейший новогодний квест.

Фестивали культуры, спорта, ландшафта и гастрономии в рамках проекта "Лето в Москве" привлекли свыше 38 миллионов посетителей. Обновленный формат мероприятий пришелся по душе как жителям города, так и туристам, а также московским бизнесменам. Этот подход будет сохранен и в новом цикле мероприятий под названием "Зима в Москве". О том, каким будет этот проект, рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

"Вместе мы наполнили лето яркими впечатлениями, интересными знаниями, добрыми делами. Поэтому решили продолжить и объединили все зимние фестивали в единый проект “Зима в Москве”. Как и его летний предшественник, он придет в каждый район и предложит огромный выбор активностей на свежем воздухе и в городских учреждениях культуры и спорта", — отметил Сергей Собянин.

Более 1900 площадок будут задействованы в рамках проекта. В него включены такие крупные московские зимние фестивали, как "Путешествие в Рождество", "Усадьбы Москвы", "Московское чаепитие" и многие другие.

Вся необходимая информация о планируемых мероприятиях и местах их проведения доступна в специальном разделе сайта mos.ru под названием "Зима в Москве". Здесь также можно зарезервировать городскую площадку для организации собственного события.

Как и летом, к проекту "Зима в Москве" приглашаются представители бизнеса и некоммерческих организаций. Те, кто хочет привлечь внимание к своему бренду и воспользоваться бесплатными возможностями для продвижения своих услуг, могут участвовать в спецпроекте "Заходи на огонек!". Предприниматели из сферы общественного питания, торговли, гостиничного бизнеса и услуг должны подготовить интересные мероприятия или специальные предложения для клиентов, а также оформить свои площадки или торговые точки в зимнем стиле. Заявку на участие в проекте можно подать онлайн.

Город оборудовал 25 уличных сцен и 110 крытых площадок, где можно проводить концерты, мастер-классы, лекции, спортивные праздники и другие мероприятия для жителей столицы.

Проект стартует 1 декабря, однако открытие лыжных трасс и других объектов будет зависеть от погодных условий.

Поддержка и благотворительность

На множестве фестивальных площадок будут функционировать "Домики добра" проекта "Москва помогает", где планируется собирать открытки и подарки для участников специальной военной операции (СВО), а также детей из новых регионов. К Новому году запланировано отправить ребятам 40 тысяч сладких наборов.

"Мы хотим, чтобы “Зима в Москве” подарила праздник, наполненный теплом и уютом, стала отличной возможностью сохранять активность, творить добро и помогать друг другу. Огромное внимание уделим участникам СВО и членам их семей, которые получат билеты на катки и детские елки", — добавил Сергей Собянин.

Традиционная благотворительная акция "Добрая елка" предоставит возможность осуществить новогодние желания детей в возрасте от трех до 17 лет, находящихся в многодетных или малообеспеченных семьях, проходящих лечение или оставшихся без попечения родителей. Эта акция состоится на фестивалях, в торговых центрах, ресторанах, отелях, рыбных рынках "Москва — на волне" и других популярных общественных местах. Каждый желающий может снять с дерева специальный шар, прочитать письмо внутри и исполнить детскую мечту.

Благотворительный проект "Исполни желание" займется сбором подарков для детей с инвалидностью, пациентов московских больниц, учащихся коррекционных школ и подопечных разных благотворительных фондов.

Каждый может стать новогодним волшебником и помочь детям. Для этого достаточно посетить страницу акции и выбрать желание, которое вы хотите исполнить. Акция начнется 27 ноября, подробную информацию можно найти на сайте.

С 27 декабря по 11 января в Гостином Дворе пройдет традиционная Елка Мэра Москвы. Посетители увидят новогоднее театрализованное представление и примут участие в интерактивной программе в фойе с играми, развлечениями, фотозонами, детской площадкой, аттракционами и мастер-классами для всей семьи.

Приглашения на елку получат дети, проявившие себя в учебе, спорте, лауреаты различных олимпиад, конкурсов и премий Правительства Москвы, дети из многодетных и малообеспеченных семей, ребята с ограниченными возможностями здоровья и оставшиеся без попечения родителей. Также на представлениях будут присутствовать дети из семей участников специальной военной операции и гости из новых российских регионов.

В рамках благотворительного фестиваля "Город неравнодушных" будет организована ярмарка некоммерческих организаций, где можно купить уникальные новогодние подарки, созданные подопечными этих организаций. Гости смогут принять участие в творческих мастер-классах, сделать памятные фотографии в фотозонах, а также насладиться увлекательными интерактивными занятиями для всей семьи и уличными играми.

В лучших традициях

Лейтмотивом проекта "Зима в Москве" станут традиции нашей страны, передаваемые из поколения в поколение. Благодаря таким мероприятиям, как "Голубой огонек", танцы у ретродекораций, фестиваль советского кино и мультипликации, лыжная гонка в ретростиле и другим событиям, жители и туристы смогут вновь ощутить те самые детские эмоции ожидания главного зимнего праздника.

На многих площадках будут звучать любимые песни прошлых лет, проводиться тематические дискотеки, концерты и мастер-классы по созданию елочных украшений в стиле ретро.

Магия зимнего настроения создастся и благодаря новогоднему освещению: более 4500 световых конструкций и ярких арт-объектов, а также около тысячи сверкающих елок. Возле ЦУМа откроется выставка дизайнерских новогодних деревьев, оформленных в духе любимых советских фильмов.

Кроме того, запланированы два ярких фестиваля: "Город света", который преобразит привычные здания в сказочные картины с помощью мэппинга и видеоконтента, и фестиваль "Снег и лед", радующий медиаинсталляциями и ледовыми скульптурами.

Предприниматели активно участвуют в создании праздничной атмосферы. Наиболее инициативные и креативные из них могут рассчитывать на грантовую поддержку, включая компенсацию затрат на разработку проектов оформления, покупку оборудования, программ и материалов, а также расходы на доставку, установку и монтаж элементов декора.

Условия получения такой помощи и примеры зимних украшений можно будет изучить в специальном разделе на портале mos.ru.

Одним из ключевых мест зимнего проекта станет Болотная площадь, где развернется маркет волшебства "Сделано в Москве", включающий ярмарку товаров, фудкорт, каток и сказочный поезд.

Также проект "Сделано в Москве" охватит главные пешеходные улицы центра, где будут установлены яркие павильоны с товарами местных производителей — от зимней одежды и косметики до детских игрушек и товаров для дома. Всего будет представлено более 500 московских брендов.

Эта зима подарит гостям "Московское чаепитие" со специальным новогодним чаем "Москва" и легендарными плюшками с различными начинками. На Тверской площади и других городских площадках пройдут чайные дегустации, театрализованные флешмобы, танцевальные и музыкальные встречи.

В Парке Горького пройдет гастрономический фестиваль "Вкусные морозы" с выступлениями известных шеф-поваров и мастер-классами по приготовлению безалкогольного глинтвейна, леденцов-петушков и расписных пряников.

СЕМЕЙНЫЙ ДОСУГ

Семейный отдых станет важной частью культурной программы "Зима в Москве". Одним из центров развлечений будет кинопарк "Москино", предлагающий иммерсивные шоу для всей семьи. Также можно будет посетить винтажную фотозону фестиваля "Московское чаепитие", покататься на коньках, лыжах и тюбинге, а также окунуться в атмосферу праздничной ярмарки "Путешествие в Рождество" с квестами, мастер-классами и творческими выступлениями.

Проект "Зима в Москве" — это отличная возможность открыть для себя новые увлечения, например, научиться ответственному потреблению. Традиционная акция "Елочный круговорот" с множеством интерактивных мероприятий привлечет внимание к вопросам охраны окружающей среды.

Особое внимание уделено формату семейного отдыха. Любой желающий сможет принять участие в самом масштабном новогоднем квесте в истории Москвы. За выполнение заданий участники получат специальный паспорт путешественника и соберут печати на разных фестивальных площадках. Активных участников ждут призы и памятные сувениры.

Будет запущена зимняя почта, связывающая друзей и родственников из разных уголков страны. На фестивальных площадках, катках, усадьбах Москвы и парках можно будет выбрать и подписать готовую праздничную открытку, отправив ее через почтовый ящик "Почты России". На ВДНХ можно будет порадовать близких новогодней ретрооткрыткой.

На площадках "Московских сезонов" посетители смогут сфотографироваться на фоне зимних декораций и создать из снимка фотооткрытку. В "Домиках добра" можно будет отправить письма участникам СВО.

Впервые на территории Дворца пионеров на Воробьевых горах создано семейное фестивальное пространство. Здесь появятся каток, ярмарка с добрыми подарками от благотворительных фондов, резиденция Деда Мороза, фотозона с арт-объектами, зимняя мастерская и спортивная зона. Гостей пригласят в ледяной город с зимним лабиринтом, а согреться можно будет блюдами русской кухни.

Балы-спектакли под открытым небом, зимние вечера в старинных московских особняках и другие мероприятия создадут атмосферу новогодней сказки для родителей с детьми на фестивале "Усадьбы Москвы". Музыкальные и театральные вечера, мастер-классы в стенах исторических зданий будут посвящены теме семьи и традиций дворянских династий.

Дополнительно можно погрузиться в новогоднюю магию с помощью виртуальной игры в приложении Russpass. Игра предлагает совершить путешествие по зимней столице. После выполнения всех заданий пользователи получают баллы городской программы лояльности "Миллион призов", которые можно обменять на подарки.

В специальном новогоднем разделе Russpass уже доступны идеи для зимнего отдыха в Москве. Здесь можно забронировать рестораны и отели с особой праздничной атмосферой, выбрать маршруты и экскурсии для насыщенной зимней прогулки или найти подходящие места для фотосессий.

СПОРТ НАШЕ ВСЕ

Зимой особое внимание уделяется спорту. Жители и гости города смогут принять участие в рождественском забеге Дедов Морозов, флешмобе "Снегурочки на катке", поиграть в снежный дартс и керлинг-боулинг, а также покататься на коньках, лыжах и санках. В планах проведение благотворительных хоккейных матчей.

Катки и лыжные трассы традиционно располагаются вблизи жилых районов.

В новом зимнем сезоне проекта "Мой спортивный район" запланированы бесплатные тренировки по фитнесу, катанию на коньках и бегу на лыжах. Будут задействованы 115 городских площадок, среди которых флагманскими станут каток на Северном речном вокзале и лыжно-биатлонная трасса в "Лужниках".

Каток ВДНХ вернется к статусу главной ледовой площадки страны и самой большой в Москве. Лед залит на традиционном месте: вдоль Главной аллеи между павильонами № 1 "Центральный" и № 58 "Земледелие", огибая фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок". Площадь искусственного льда составит более 20 тысяч квадратных метров, что сопоставимо с девятью хоккейными полями. Одновременно на катке смогут находиться 4800 человек.

Тематика зимнего сезона ВДНХ в этом году — "Вдохновляя поколения". Гостей ждут новинки. На катке появится шоу-зона, где зрители смогут бесплатно наблюдать за ледовыми представлениями и сценическими шоу с удобных трибун на 326 посадочных мест. Для отдыха предусмотрена площадка с фуд-кортами и арт-объектами. Также на ледовой арене будут проходить сеансы лазертага и хоккея.

Программа включает утренние зарядки, ночные катания, тематические вечеринки, выступления знаменитых фигуристов и различные соревнования.

СКАЗОЧНЫЕ ПАРКИ МОСКВЫ

Зимние развлечения в московских парках обещают превратить столицу в настоящую зимнюю сказку. Для любителей активного отдыха открываются около 50 катков с искусственным и натуральным льдом, 86 лыжных трасс общей длиной более 280 километров. Помимо этого, в парках установят две десятки горок для катания на тюбингах и ледянках, а еще одну — в кинопарке "Москино".

Новый современный каток с детской зоной появится в парке "Ходынское поле". Музей-заповедник "Кузьминки-Люблино" порадует новым катком с теплыми раздевалками и пунктом проката. Катание на коньках также будет доступно в музее-заповеднике "Коломенское" и парке имени Ю.М. Лужкова.

Обновление коснется катков в парках "Красная Пресня", 50-летия Октября, садах имени Баумана и "Эрмитаж".

Каток в Парке Горького традиционно расположится вокруг центральной чаши фонтана, а центральная и боковые аллеи превратятся в ледяные дорожки.

Как только позволят погодные условия, откроются катки с естественным льдом. Такие площадки будут организованы в "Сокольниках", саду "Эрмитаж", музее-заповеднике "Царицыно", Лианозовском, Перовском и Измайловском парках, а также в усадьбе Воронцово.

Еще один каток зальют в парке "Останкино".

Все возможности для зимнего отдыха в черте города предоставляет олимпийский комплекс "Лужники". Здесь для гостей подготовили обширную программу активных развлечений. Во второй половине ноября откроется каток, где в течение сезона пройдут мастер-классы, спортивные соревнования, квизы, детская анимация и многое другое.

Рядом, на площади перед аквакомплексом "Лужники", впервые откроется штаб-квартира Деда Мороза, где он будет встречать гостей, дарить подарки, получать письма и вести прямые эфиры.

Конькобежцы смогут покататься возле Северного речного вокзала, на территории конноспортивного комплекса "Битца" и стадиона "Авангард".

Летом на фестивальных площадках "Московских сезонов" работали бассейны, а зимой на более чем 20 адресах откроются бесплатные катки.

Когда устойчивый естественный снежный покров достигнет высоты 10–15 сантиметров, начнется подготовка лыжни. Более 80 маршрутов организуют в парковых зонах.

Протяженные лыжные трассы традиционно проложат в "Лосином острове" и Битцевском парке. Разнообразием маршрутов порадуют "Сокольники", "Фили", Измайловский парк, сквер по Олонецкому проезду, музей-заповедник "Царицыно" и усадьба Воронцово. Одна из самых живописных лыжных трасс пройдет в Нескучном саду. Она начнется от "Аллеи влюбленных", пройдет мимо беседки имени 800-летия Москвы и протянется на три километра сквозь заснеженный лес.

Живописная лыжня будет и на ВДНХ в парке "Останкино".

Кроме того, лыжня появится в конноспортивном комплексе "Битца", на территории Гребного канала и Гольф-центра "Москва". На трассах будут работать пункты проката с теплыми раздевалками и горячим чаем.

Благодаря искусственному оснежению даже при плюсовой температуре будут функционировать трассы в парках "Сокольники", имени Юрия Лужкова, Олимпийской деревни, ландшафтном парке "Митино", музее-заповеднике "Царицыно" и других.

Во многих парках можно будет арендовать спортивный инвентарь.

При высоте снежного покрова не менее 15 сантиметров в нескольких парках начнут создавать горки. Они появятся, например, в кинопарке "Москино" и "Лужниках". На ВДНХ заработает тюбинговая горка с подъемниками для "ватрушек", пятью спусками и разноцветной подсветкой.

Горнолыжникам и сноубордистам стоит обратить внимание на горнолыжные комплексы "Воробьевы горы", "Ново-Переделкино", "Куркино", "Севастопольский" и "Северное Бутово".

Впереди много спортивных праздников. Среди них — II спортивно-музыкальный фестиваль "Горы рядом", который пройдет на территории спортивно-туристического комплекса "Воробьевы горы". Неделю "Лыжни России" отметят серией тематических соревнований на разные дистанции, включая III Московский лыжный марафон. Также состоятся Зимний день московского спорта и Зимний фестиваль школьного спорта в "Лужниках".

"Я уверен, что "Зима в Москве" окажется не менее захватывающей, чем лето, и принесет много ярких впечатлений," — отметил организатор.

Шоу-бизнес в Telegram

20 ноября 2024, 13:09
Фото: mskagency.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Смогут ли боевики баталхаджинцев запугать Ингушетию

Смогут ли боевики баталхаджинцев запугать Ингушетию
Несколько членов вирда последователей Батал-Хаджи Белхороева (баталхаджинцы), так называемое боевое крыло которого запрещено в РФ и признано террористической организацией, на днях стали подозреваемыми в финансировании и снабжении оружием террористов, расстрелявших десятки людей в "Крокус Сити Холле" в марте этого года.

Московский зоопарк показал, как малайский медвежонок учится пользоваться когтями

Московский зоопарк показал, как малайский медвежонок учится пользоваться когтями
Московский зоопарк поделился увлекательным видео, на котором малайский медвежонок осваивает навыки использования своих длинных когтей. Этот процесс наблюдения за малышом не только радует посетителей, но и помогает лучше понять повадки и привычки этих удивительных животных. На видео видно, как медвежонок с любопытством исследует окружающую среду, активно используя свои когти для сдирания коры с деревьев.

"Атомные сертификаты": новые возможности для российского бизнеса и экологии

"Атомные сертификаты": новые возможности для российского бизнеса и экологии
В атомной промышленности обсудили перспективы рынка "атомных сертификатов". Российский атомный сектор продолжает разрабатывать продукты, направленные на снижение выбросов парниковых газов и развитие экологически чистых технологий.

В Подмосковье состоится финал международного чемпионата "Битва роботов"

В Подмосковье состоится финал международного чемпионата "Битва роботов"
23 ноября 2024 года в ледовом дворце "Арена Мытищи" в Московской области пройдут решающие поединки чемпионата "Битва роботов". Организатором выступает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья при поддержке национального проекта "Цифровая экономика". На ринг выйдут 16 взрослых команд с «роботами-тяжеловесами» до 110 кг и 16 юношеских команд с мини-роботами до 1,5 кг, отметили в подмосковном ведомстве.

Детские мероприятия зала "Зарядье" для удобства объединили в единый проект

Детские мероприятия зала "Зарядье" для удобства объединили в единый проект
Концертный зал "Зарядье" в Москве радостно сообщает о запуске нового проекта, который объединяет все детские мероприятия в единое целое. Генеральный директор учреждения Иван Рудин поделился этой новостью с Агентством городских новостей "Москва", подчеркнув, что данный шаг направлен на упрощение планирования культурного досуга для семей с детьми. "За время нашей работы мы накопили значительный опыт взаимодействия с юной аудиторией.

Выбор читателей

19/11ВтрПринц из сказки: как выглядит в гробу бывший участник группы "На-На" Владимир Левкин 19/11ВтрПрекрасная вдова улыбалась и пела у гроба Владимира Левкина 19/11ВтрВслед за Леонтьевым: Басков сделал важное заявление 19/11ВтрДочери разрыдались у гроба Владимира Левкина 19/11ВтрСын Светличной может остаться без наследства 18/11ПндНазваны точное место и время прощания с Левкиным из "На-На"