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Вторник 19 ноября

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Смогут ли боевики баталхаджинцев запугать Ингушетию

Смогут ли боевики баталхаджинцев запугать Ингушетию
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Несколько членов вирда последователей Батал-Хаджи Белхороева (баталхаджинцы), так называемое боевое крыло которого запрещено в РФ и признано террористической организацией, на днях стали подозреваемыми в финансировании и снабжении оружием террористов, расстрелявших десятки людей в "Крокус Сити Холле" в марте этого года. По источникам из силовых структур, оружие боевики получили в селе Сурхахи Назрановского района Ингушетии, затем поехали в Москву. Двух баталхаджинцев силовики задержали, один при попытке скрыться был ликвидирован, еще троих объявили в розыск.

Несколько лет назад, не встречая отпора, представители клана баталхаджинцев начали активно переходить в наступление, насаждая свою идеологию, продвигая своих людей во власть. Но когда правоохранительные органы начали принимать меры по противодействию этому агрессивному наскоку на структуры правительства Ингушетии (а оно было серьезным, братья Белхороевы – Мустафа, глава контрольно-счетной республики, Якуб, директор фонда социального страхования, Яхья – депутат народного собрания; был у баталхаджинцев и другой депутат – Микаил Алиев), то они, что называется, ответили огнем на поражение. В частности, был жестоко убит начальник центра по борьбе с экстремизмом МВД по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев вместе со своим братом, причем не где-нибудь, а в Москве. По официальной версии, нападение являлось делом рук местных экстремистов, а по неофициальной — местью за гибель Ибрагима Белхороева — убитого в конце 2018 года лидера секты баталхаджинцев. Родственники Белхороева, объявившие награду в 30 млн руб., считали, что к преступлению могли быть причастны сотрудники ЦПЭ, писал "Коммерсантъ".

Был осужден за хранение оружия Мустафа Белхороев – бывший глава Контрольно-счетной палаты республики. А бывший глава Фонда социального страхования Ингушетии Якуб Белхороев получил девять лет тюрьмы за хищения. Али Белхороев отправлен в колонию на двадцать лет за убийство бизнесмена Шабтая Калмановича.

Однако представители боевого крыла вирда, похоже, никак не могут успокоиться. 11 октября 2024 года на замначальника Центра противодействия экстремизму по Ингушетии Адама Хамхоева было совершено покушение, его машину обстреляли недалеко от города Назрань. По данным ряда источников, к нападению на сотрудника Центра «Э» в Ингушетии также могли быть причастны приверженцы организованного преступного сообщества (ОПС) баталхаджинцев.

Ингушетии, и в целом всей России необходимы быстрое и эффективное рассмотрение по существу преступлений белхороевского клана, выведение на чистую воду их главарей, и привлечение к ответственности всех исполнителей и пособников осуществления терактов. Любое затягивание недопустимо. Слишком медленное правосудие дискредитирует как федеральные, так и региональные власти, саму суть судопроизводства. Должна существовать четкая и необратимая последовательность – выявление виновных, их задержание, следствие и суд с вынесением приговора.

В противном случае начинает колебаться и расшатываться стабильность в республике Ингушетия. Это небольшой, но чрезвычайно важный для мира на Северном Кавказе регион. Он ключевой по своему географическому и транспортному положению, по своей роли служит своего рода "мостом" между Чечней и Дагестаном с одной стороны, и христианской по преимуществу Осетией с другой стороны. Не случайно террористы и экстремисты всегда старались создать на территории Ингушетии конфликт. В начале 2000-х Басаев и другие бандиты осуществляли налеты на республику, даже захватили на несколько часов Назрань. В 2009-м террористы попытались убить тогдашнего президента Юнус-Бека Евкурова. Целью этих и подобных действий был, в конечном итоге, отрыв республики от России, создание в ней исламского сепаратистского режима. Сегодня, если не дать своевременный отпор экстремистам и террористам, республика снова может погрузиться в темные времена.

Боевое крыло группы (вирда) последователей (мюидов, мурдов) религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева (Батал-Хаджи, баталхаджинцев, белхороевцев, тариката шейха овлия (устаза) Батал-Хаджи Белхороева) внесено в список террористических и экстремистских, его деятельность на территории России запрещена.

Евгений Кудряшов

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19 ноября 2024, 21:45
Фото: YouTube
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