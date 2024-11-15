В День рециклинга москвичам напомнили важности переработки ненужных вещей

В Москве активно функционирует сеть экоточек, куда жители столицы могут сдавать ненужные вещи, одежду, обувь и аксессуары. Об этом сообщила начальник отдела экоцентра "Битцевский лес" Юлия Чижова в интервью Агентству городских новостей "Москва".

Она отметила, что 15 ноября отмечается Всемирный день вторичной переработки, что подчеркивает важность данной инициативы. Экоточки играют ключевую роль в системе раздельного сбора отходов.

Как пояснила Чижова, отсортированные отходы становятся ценным ресурсом для будущего производства, а не источником загрязнения окружающей среды. Это не только помогает сократить негативное воздействие на природу, но и способствует улучшению здоровья людей. Важным аспектом этой практики является формирование экологической культуры как у детей, так и у взрослых. Осознание того, какое влияние оказывают привычки на природу, позволяет людям корректировать свое поведение и принимать более осознанные решения.

Экоцентры департамента природопользования регулярно проводят различные мероприятия, включая акции по раздельному сбору отходов, тематические занятия и лекции. В ходе таких мероприятий участники могут узнать о принципах раздельного сбора и о том, как каждый из нас может внести свой вклад в защиту окружающей среды. Кроме того, на мастер-классах горожане имеют возможность взглянуть на старые и ненужные предметы с новой стороны и научиться давать им вторую жизнь. Эти инициативы доступны для всех желающих, независимо от возраста.

Чижова также добавила, что ненужные вещи принимаются в ряде экоцентров департамента. Найти адреса экоточек можно на интерактивной карте "Экоточки Москвы", размещенной на сайте recycle.mos.ru. Эта информация помогает москвичам легко находить ближайшие пункты сбора и активно участвовать в экологических инициативах.

Инициатива по созданию экоточек в Москве не только способствует улучшению состояния окружающей среды, но и формирует у граждан осознанное отношение к экологии. Каждый из нас может стать частью этого важного движения, сдавая ненужные вещи и поддерживая идеи устойчивого развития.