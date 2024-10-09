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Среда 9 октября

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Мэр Москвы рассказал, как социальные координаторы помогают пациентам больниц

Мэр Москвы рассказал, как социальные координаторы помогают пациентам больниц
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Службе социальных координаторов московских больниц исполнилось три года

Сергей Собянин рассказал в личном блоге о сервисе "Социальная служба в больницах", запущенном в Москве три года назад. Этот сервис помогает пациентам и их близким справляться с различными трудностями, возникающими во время лечения. За это время социальными координаторами было оказано более 250 тысяч услуг.

Служба была создана для облегчения нагрузки на медицинских работников, которым приходилось решать немедицинские вопросы пациентов. Теперь этим занимаются специально обученные социальные координаторы, которые ежедневно знакомятся с новыми пациентами и оказывают необходимую поддержку.

Координаторы помогают пожилым людям, пациентам с инвалидностью, маломобильным гражданам и всем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Они оказывают содействие в получении услуг социального обслуживания на дому, а также могут организовать круглосуточный уход в специализированных учреждениях.

В детских больницах социальные координаторы консультируют родителей по вопросам социальной защиты, например, о возможности обращения в Службу ранней помощи при обнаружении отклонений в развитии ребенка.

Несмотря на типичные ситуации, каждая история уникальна.

Антонина Ивановна поступила в больницу без возможности связаться с родственниками. Социальные координаторы помогли ей связаться с внуком, который впоследствии принес необходимые вещи и начал регулярно навещать бабушку.

Валерия попала в реанимацию после аварии и долгое время находилась в коме. Социальные координаторы установили ее личность и нашли отца, который уже отчаялся найти дочь.

Также в приемное отделение больницы обратилась пожилая женщина с признаками деменции. Социальные координаторы организовали поиск родственников, чтобы обеспечить ей необходимый уход.

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9 октября 2024, 10:56
Фото: sobyanin.ru
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