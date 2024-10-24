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Четверг 24 октября

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Губернатор Московской области назвал дату открытия Мытищинской хорды

Губернатор Московской области назвал дату открытия Мытищинской хорды
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В декабре 2024 года в Московской области планируют открыть Мытищинскую хорду, которая станет северным дублером МКАД.

Эта магистраль, соединяющая несколько ключевых трасс, улучшит транспортную доступность для жителей городов Мытищи, Долгопрудный, Королёв, Пушкино и северо-восточной части Москвы. Вместе с реконструкцией Афанасовского и Пироговского шоссе они создадут единый дорожный узел.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв лично оценил готовность участка хорды и отметил, что проект реализован в рамках частной концессионной инициативы.

«Все наши проекты всегда нацелены на одно – улучшение качества жизни людей. Мы используем для этого все доступные механизмы: стараемся попасть в федеральные программы, выстраивать диалог с бизнесом. Концессия позволяет нам привлечь дополнительные финансы и воплотить в жизнь дорогостоящие проекты. Мытищинская хорда – яркий пример такого сотрудничества. Строители обещали запустить эту трассу в декабре, чтобы жители еще до конца года смогли почувствовать перемены, увидеть заметное улучшение дорожной ситуации», – рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Отмечается, что Мытищинская хорда соединит Ярославское шоссе с Дмитровским, Пироговским и Осташковским шоссе. Длина новой трассы составит 16,1 км, и она будет оснащена 11 мостами, 6 транспортными развязками и системой взимания оплаты «Свободный поток», как на ЦКАД.

Кроме того, новая дорога позволит существенно сократить время в пути, например, из Пушкино в Долгопрудный можно будет доехать всего за 30 минут. Это положительно скажется на более чем 850 тысячах жителей региона.

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