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Четверг 17 октября

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Московская область передала новые автомобили для 242-го мотострелкового полка

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Московская область направила новые автомобили для 242-го мотострелкового полка, действующего в зоне специальной военной операции.

Машины будут использоваться для доставки продовольствия и боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодежной политики региона.

Помимо автомобилей, бойцам были переданы мебельные комплекты для обустройства пунктов дислокации. Помощь была оказана в рамках акции "Доброе дело", инициированной губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

"Любой желающий может принять участие в акции и оказать помощь защитникам Родины и жителям освобожденных территорий", — напомнили в пресс-службе Министерства информации и молодежной политики Подмосковья.

Ранее власти Подмосковья также направили в зону СВО усилители сигнала ROC-4, которые помогут улучшить связь на передовой.

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17 октября 2024, 18:23
Кадр: Пресс-служба Министерства информации и молодежной политики Московской области
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