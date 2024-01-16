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Вторник 16 января

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Долгожданная оттепель ненадолго порадует жителей Москвы

Долгожданная оттепель ненадолго порадует жителей Москвы
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Сейчас на погоду в центральном регионе оказывают влияние два мощных циклона.

В начале текущей недели за окном немного потеплело. Столбики термометров днем достигают отметки -4 градуса. После заката значительного похолодания не происходит, сообщает телеканал "360". При этом плюсовых температур пока ждать не стоит. Эта оттепель станет непродолжительной.

С середины недели начнется похолодание. В среду ночью ожидается до -17, в канун Крещения 19 января мороз будет чуть слабее: -12...-14. В четверг на территорию столичного региона, как пишет RT, придет новый циклон.

"В последний рабочий день на этой неделе пятницу в дневное время при нулевой и слабоположительной температуре ожидается мокрый снег с дождем", — предупредил синоптик Александр Шувалов.

Жителей и гостей города просят внимательнее смотреть под ноги, так как возможно образование снежной каши и гололедицы. Теплая погода, уточняет "Царьград", продержится до конца выходных.

16 января 2024, 04:14
Автомобиль на улице. Фото: © Alexander Legky\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Телеканал "360"✓ Надежный источник

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