Эксперт: Электронное голосование позволяет экономить время избирателя

Появилось уникальное фото Алферовой Тесты Ссора Бородиной и Собчак Игры Сонник

Топ новостей недели

Крид вызвал истерику на шоу "Голос. Уже не дети": Почему?Крид вызвал истерику на шоу "Голос. Уже не дети": Почему? Маргарита Терехова перестала говорить и вставать: подробности состояния актрисыМаргарита Терехова перестала говорить и вставать: подробности состояния актрисы В рванье и с провалившимся носом: экс-жена Аршавина вышла на публикуВ рванье и с провалившимся носом: экс-жена Аршавина вышла на публику Что делать в случае затопления квартиры соседямиЧто делать в случае затопления квартиры соседями

Лента новостей

Вторник 5 сентября

14:09Отбывающий срок Ефремов лишился в колонии нижних зубов 13:19Отметившая 40-летие Настя Крайнова откровенно о своем возрасте: Не выгляжу на те годы 12:27Юрий Стоянов опровергнул известие о своей госпитализации 10:52Певица Слава объяснила свое решение сделать пластическую операцию: Не могла смотреть в зеркало 09:04Лолита показала трогательное видео со своей дочерью 08:17Звезда "Битвы экстрасенсов" Виктория Райдос о картах Таро: Точный способ прогнозирования 07:36Собянин: Силами ПВО уничтожили летевшие на Москву беспилотники 06:26Принца Гарри высмеяли за странный образ: что не так с одеждой? 04:21В чем опасность новых штаммов вирусов гриппа 02:06"Вторичка" или новостройка? Отвечает агент по недвижимости 00:30Чем укрепить здоровье в осенний период? Советует эндокринолог 23:597 признаков ослабленного иммунитета 23:23Звезда группы "Мираж" Гулькина преуспела после скандала с Пугачевой 22:11Принц Уильям побил Кейт Миддлтон: Вот чем обернулось голосование 20:53Скрытые пороки Авербуха обнаружили во время его командировки на море 18:58"Тоже пропал": исчезновение певца Малинина предали огласке 17:43Как избежать пожара сегодня: маленькая хитрость для дома и квартиры 16:21Что произошло с лицом Климовой? Хирург разводит руками 14:49Нет проблем с деньгами: Костомаров порадовал жену роскошным подарком 14:24"Алексей Панин умирает": Отар Кушанашвили предположил страшное 13:28"Вдохновилась": как Боня поквиталась с подшутившей над ней Собчак 12:09"Жизнь поделилась четко пополам": как изменилась забравшая малышей из детдома Суханкина 10:48В Турции погибли четыре человека из-за наводнений вследствие ливней 10:33"Я не понимала": Бузова раскрыла секрет поступления в университет 09:31Дочь пожаловалась на забвение после смерти оперной дивы Образцовой: Я была им не интересна 08:02Литвинова, Седокова и другие артистки возненавидели школу: почему? 06:13Гороскоп для женщин: как выбрать мужчину по знаку зодиака 04:10Почему нельзя заставлять учиться? 02:06Голодный енот сорвался с диеты поздней ночью – видео 00:03"Сдалась": жена Петросяна распекла сериалы с Деревянко и Янковским 22:05Идеальный рецепт Софи Лорен: баклажаны пармиджано 20:06"Стоит перед выбором": певица Слава получила предупреждение 19:03Гороскоп на неделю с 4 по 10 сентября 2023 года 17:45Воры вынесли из квартиры известной российской актрисы почти 3 миллиона рублей 16:50Станция Беслан: забыть нельзя вернуться 16:02Муцениеце продолжает атаковать Прилучного через суд: чего она хочет? 15:32Бородина задала оголившей грудь Собчак важный вопрос 14:58Маргарита Терехова перестала говорить и вставать: подробности состояния актрисы 14:01"Водолаз Коновалов и его космос": книга о поиске себя, любви и счастья 13:59Почему молодая жена перед смертью Градского почти три месяца не ночевала дома 13:07Внешний вид Аллы Пугачевой без фильтров вызвал шок: фото 12:44"Сейчас там, где хотел быть": сын о смерти Глеба Панфилова 11:08Известие о смерти популярного актера оказалась ошибкой: Кто виноват? 08:02"Простите, сэр, но у вас есть лицензия?": кот притворился электриком (видео) 06:07"Могу перечитывать бесконечно": очарованная книгой Барановская выдала заветное желание 04:14Мода осени-2023: что надеть с джинсами 02:07С чего начинается балет: живое сценическое искусство 00:14"Я сама выберу то, что мне нравится": как научиться отстаивать свои границы и не бояться осуждения? 22:25Не только Гарри Поттер: 5 книг, действие которых разворачивается в магических школах 20:34"Дар пришел в виде голоса": почему народ обожает Лолиту
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Эксперт: Электронное голосование позволяет экономить время избирателя

Эксперт: Электронное голосование позволяет экономить время избирателя
86

Управляющая рестораном оценила акцию "Миллион призов".

Избиратели могут экономить время благодаря дистанционному электронному голосованию. Такое мнение высказала управляющая рестораном "Сенполия" Ирина Сафрончук.

Эксперт отметила, что у нее практически никогда не было времени пойти на избирательный участок. Ресторатор обратила внимание, что для электронного голосования не нужно выходить из дома – достаточно иметь под рукой телефон.

"А здесь зашел, электронно проголосовал и пожалуйста – никуда не надо выходить. Поэтому здесь тоже большой плюс, что никуда тебе не надо идти", – сказала Сафрончук в беседе с Агентством городских новостей "Москва".

В этом году для проголосовавших онлайн вновь пройдет акция "Миллион призов". Это дает москвичам еще один стимул выразить свою гражданскую позицию, считает Сафрончук.

Ресторатор призналась, что в этом году в первый раз проголосует онлайн и поучаствует в акции. По словам эксперта, ее заведение заинтересовано в "Миллионе призов", поскольку программа позволит привлечь новых посетителей.

"Мы участвуем в первый раз, но уже слышали про другие предприятия, которые участвовали, им тоже это понравилось, интересно, что такое проводят", – добавила она.

Голосование на выборах мэра Москвы пройдет с 8 по 10 сентября.

Столичный бизнес выступил с инициативой провести акцию "Миллион призов". Победителями розыгрышей стали уже 600 тысяч москвичей.

5 сентября 2023, 13:43
Фото: mos.ru
АГН "Москва"✓ Надежный источник

Предприниматель рассказал о преимуществах акции "Миллион призов" для бизнеса

Предприниматель рассказал о преимуществах акции "Миллион призов" для бизнеса
Программа помогает бизнесу с рекламой и продвижением. Акция "Миллион призов" позволяет бизнесу получить рекламу и продвижение на известной и качественной платформе, считает заместитель генерального директора ООО "Краснопресненские бани" Михаил Самойлов.

Собянин: Силами ПВО уничтожили летевшие на Москву беспилотники

Собянин: Силами ПВО уничтожили летевшие на Москву беспилотники
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о предотвращении атаки беспилотников на Москву. БПЛА были уничтожен силами ПВО на подлете к Москве – в Калужской области и Истринском районе Московской области.

Чем укрепить здоровье в осенний период? Советует эндокринолог

Чем укрепить здоровье в осенний период? Советует эндокринолог
Эндокринолог-диетолог Сайыына Гоголева рассказала, что может помочь организму в период межсезонья. По словам специалиста, чтобы улучшить метаболизм, синтез витамина А и уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний, стоит обратить внимание на блюда из тыквы, моркови и репы.

В Нижнем Новгороде стартует первая в России тоннелепроходка метро по программе ИБК

В Нижнем Новгороде стартует первая в России тоннелепроходка метро по программе ИБК
Группа компаний "Моспроект-3" доставила тоннелепроходческий механизированный комплекс "Владимир" в Нижний Новгород. Компания вышла на финальную стадию подготовки к строительству первого тоннеля метро в рамках реализации федеральной программы «Инфраструктурное меню», поддержанной президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Собянин: Цифровая экосистема делает медицину Москвы доступнее и эффективнее

Собянин: Цифровая экосистема делает медицину Москвы доступнее и эффективнее
Пациенты получают качественную и быструю медпомощь. В Москве продолжает развиваться единая цифровая платформа здравоохранения, написал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Выбор читателей

03/09ВскМаргарита Терехова перестала говорить и вставать: подробности состояния актрисы 03/09Вск"Стоит перед выбором": певица Слава получила предупреждение 03/09ВскИдеальный рецепт Софи Лорен: баклажаны пармиджано 03/09ВскВоры вынесли из квартиры известной российской актрисы почти 3 миллиона рублей 04/09Пнд"Вдохновилась": как Боня поквиталась с подшутившей над ней Собчак 03/09ВскМуцениеце продолжает атаковать Прилучного через суд: чего она хочет?