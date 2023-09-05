Эксперт: Электронное голосование позволяет экономить время избирателя

Управляющая рестораном оценила акцию "Миллион призов".



Избиратели могут экономить время благодаря дистанционному электронному голосованию. Такое мнение высказала управляющая рестораном "Сенполия" Ирина Сафрончук.

Эксперт отметила, что у нее практически никогда не было времени пойти на избирательный участок. Ресторатор обратила внимание, что для электронного голосования не нужно выходить из дома – достаточно иметь под рукой телефон.

"А здесь зашел, электронно проголосовал и пожалуйста – никуда не надо выходить. Поэтому здесь тоже большой плюс, что никуда тебе не надо идти", – сказала Сафрончук в беседе с Агентством городских новостей "Москва".

В этом году для проголосовавших онлайн вновь пройдет акция "Миллион призов". Это дает москвичам еще один стимул выразить свою гражданскую позицию, считает Сафрончук.

Ресторатор призналась, что в этом году в первый раз проголосует онлайн и поучаствует в акции. По словам эксперта, ее заведение заинтересовано в "Миллионе призов", поскольку программа позволит привлечь новых посетителей.

"Мы участвуем в первый раз, но уже слышали про другие предприятия, которые участвовали, им тоже это понравилось, интересно, что такое проводят", – добавила она.

Голосование на выборах мэра Москвы пройдет с 8 по 10 сентября.

Столичный бизнес выступил с инициативой провести акцию "Миллион призов". Победителями розыгрышей стали уже 600 тысяч москвичей.