В России резко подешевел картофель

Высокий урожай картофеля в России и проблемы с хранением привели к тому, что цена на него заметно снизилась. За месяц этот продукт подешевел почти на 30%, свидетельствуют данные Картофельного Союза.

"На конец августа стоимость картофеля нового урожая — 19 рублей за килограмм, цена снизилась на 27%. Годом ранее аграрии сбывали этот товар по цене в 36 рублей за килограмм", — цитирует журналистом URA.ru. Речь идет о немытом картофеле, который производители продают в магазины сетками по 25 килограммов.