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В школах Москвы увеличилась доля выпускников со 100 баллами благодаря проекту по подготовке к ЕГЭ

В школах Москвы увеличилась доля выпускников со 100 баллами благодаря проекту по подготовке к ЕГЭ
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Московские школы, участвующие в пилотном проекте подготовки к Единому государственному экзамену (ЕГЭ), существенно улучшили показатели и внесли вклад в общие результаты города.

Заместитель руководителя столичного департамента образования и науки Олеся Лукашук во время заседания комиссии по образованию и науке Общественной палаты Москвы рассказала об увеличении доли выпускников со 100 баллами на ЕГЭ: по физике – в семь раз, по биологии – в пять, по русскому языку и литературе – в три, по английскому языку – в два, по химии и информатике – в 1,2 раза. Как отметила Лукашук, такие показатели стали возможны благодаря столичному проекту по подготовке к ЕГЭ.

Примечательно, что доля выпускников с двойками уменьшилась: по литературе – более чем в четыре рада, по русскому языку – почти в четыре раза, по биологии – в 2,5 раза, по информатике, физике и географии – почти в два раза, по математике, английскому языку и истории – почти в полтора раза, по химии – в 1,2 раза.

К проекту по подготовке к ЕГЭ присоединились 406 школ Москвы, в которых учились порядка 43 тысяч одиннадцатиклассников (это 80% от всех выпускников).

"Для оценки эффективности проекта помимо результатов ЕГЭ используются регулярные опросы. В последнем из них приняли участие почти восемь тысяч родителей выпускников и более семи тысяч учителей", – сообщила Лукашук.

Согласно результатам опроса, 74% родителей, дети которых занимались только в школе на практикумах, без репетиторов и дополнительных курсов, считают, что проект по подготовке к ЕГЭ необходимо продолжить. Традиционное обучение предпочла лишь небольшая часть опрошенных, подчеркнула замруководителя столичного департамента образования и науки.

63% родителей тех детей, которые готовились к ЕГЭ не только на практикумах в школах, довольны результатами экзаменов. 80% педагогов высоко оценили результаты своих учеников. Полезным сочли проект свыше 70% опрошенных родителей и учителей. По их мнению, такой формат практикумов нужно сохранить.

В этом учебном году в рамках проекта в столичных школах прошли две волны пробных ЕГЭ. В расписание были включены практикумы по предметам, которые были выбраны учениками для сдачи. Такие занятия занимали не менее 40% учебного времени.

5 июля 2023, 18:20
Фото: Сергей Ведяшкин /Агентство «Москва»/ www.mskagency.ru
РИА Новости✓ Надежный источник

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