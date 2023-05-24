Сергей Собянин: Москва подготовила все необходимое для проведения ЕГЭ

Умер муж Дианы Гурцкая Тесты Волочкова разделась в Кремле Игры Сонник

Топ новостей недели

Облупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похоронОблупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похорон Пугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны ЮдашкинаПугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны Юдашкина Охлобыстин объяснил, почему Пугачева покинула странуОхлобыстин объяснил, почему Пугачева покинула страну Названа баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон ЮдашкинаНазвана баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон Юдашкина

Лента новостей

Среда 24 мая

12:00Сексуальная Климова в черном трико показала растяжку и переплюнула Волочкову 11:33Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу 11:2810 млн на игрушку: звезда шоу "Дом-2" купила сыновьям-младенцам машину 11:20Обрубившая связи с украинской родней Олеся Железняк подалась в храм 11:00Экс-директор Киркорова раскритиковал мечущуюся по миру "савраску" Пугачеву 10:40В России могут ввести наказание за нарушение тишины днем 10:20Не появится: похороны мужа Гурцкая пройдут без Пугачевой 10:00Важные слова: Подольская поддержала борющегося с болезнью Костомарова песней 09:40Как Пахмутова помогла Зацепину узаконить переделку квартиры в центре Москвы 09:20Крысы и яйца: обманутые строители жестко наказали работодателя в Польше 09:00Боня показала свое роскошное жилище по соседству с Нарусовой 08:20Чтоб ноги ее не было: Волочкову не пускают на выпускной единственной дочери 08:10Шоу фриков: звезды потрясли голой грудью и неприкрытым юбкой целлюлитом 08:00 Когда и как менять газовый счетчик 06:32Стоит ли слепо следовать последним тенденциям моды, какими бы радикальными они ни казались? 04:11В 19 ЖК столицы есть жилье дороже 1 млрд 02:08Как подобрать ювелирное украшение под свою внешность 00:21Эзотерик назвал самые опасные подарки для человека 21:44"Большая радость": мелкое хулиганство Хабенского вызвало восторг в культурной среде 21:22"Что может быть лучше?": мастер по вызову умаслил Гузееву в день рождения 21:01"Все у нее супер": Кабаева удостоилась высшей похвалы 20:41"Будет артисткой": Эммануил Виторган о будущем трехлетней дочери 20:03"Поднимет флаг умершего мужа": в канун похорон Гурцкая подает надежды 19:05Бузова подсела на препараты: врачи заявили о ее состоянии 18:31Что привело к драке? Волочкова раскрыла переписку с бывшим 18:06"Иди сюда ***": сорвавшийся на мат Рома Зверь начал потасовку в баре из-за надоедливых фанатов 16:30Молодая жена Петросяна нахамила подписчикам из-за фото 16:00Собчак отреагировала на скандальное интервью Васильевой: актриса назвала ее "ведьмой" и "дьяволом" 15:20"Было безумно приятно": SHAMAN рассказал об отношениях с Полуниным 14:41На Моргенштерна* завели дело за нарушение деятельности иноагента 14:00"Говорила ложь": Миронова вступилась за оскорбленного словами Васильевой Галкина* 13:40Выпускник напал с ножом на одноклассницу во время линейки 13:20Это убьет ваши зубы: стоматолог про вредящие красивой улыбке привычки 13:04Ирина Шейк появилась на красной дорожке в Каннах в одних трусах 12:40"С высокой степенью вероятности": родившая Орлова заговорила о третьем ребенке 12:20Вид на кладбище и скрытые собственники: Как выбрать хорошую квартиру без подвохов 12:00Ивлеева, Баста, Ургант, Орбакайте: названы возможные спонсоры Украины и ВСУ 11:40Похорошевшая Понаровская предстала перед публикой после пластики 11:20Перенесла удар: старшая сестра выхаживает Диану Гурцкая перед похоронами мужа 11:00"Не пускают": оскандалившуюся Боню сняли у элитного отеля в Каннах 10:40Польских прокомментировала новость о госпитализации из-за проблем с сердцем 10:20Волочкова задолжала почти 400 тысяч рублей после проигрыша в суде 10:00Полуобнаженная Ольга Бузова в бассейне показала изменившуюся фигуру в купальнике 09:40В Подмосковье четверо рабочих погибли в коллекторе 09:20В Новосибирске мужчина в военной форме изнасиловал двух школьниц 09:00Что связывает бывшую солистку "ВИА Гры" с советником Зеленского 08:40Влюбленный в Валерию Гай Германику старик потребовал взаимности с пистолетом в руках 08:20"Копия мамочка": Шепелев показал подросшего сына 08:00Где искать доступные квартиры в ЦАО 06:05Уход за волосами летом: 3 простых шага для красоты и здоровья
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Сергей Собянин: Москва подготовила все необходимое для проведения ЕГЭ

Сергей Собянин: Москва подготовила все необходимое для проведения ЕГЭ
89

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какие предметы девятиклассники смогут сдать в электронном виде.

Столичные власти подготовили все необходимое для проведения Единого государственного экзамена. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Он уточнил, что в 2023 году сдавать ЕГЭ планируют 88,5 тысяч человек, в том числе, выпускники прошлых лет.

По словам политика, для сдающих экзамены созданы максимально благоприятные условия. 364 пункта проведения ЕГЭ будут работать на базе столичных школ. Кроме того, на базе больниц организованы еще семь пунктов. Там пройти тестирование смогут москвичи, находящиеся на лечение.

Как уточнил градоначальник в своем телеграмм-канале, для контроля за проведением ЕГЭ на экзаменационных пунктах установлены камеры. За ходом тестирования также будут следить общественные наблюдатели.

"Все готово и для проведения экзаменов у девятиклассников", – подчеркнул Сергей Собянин.

По его словам, выпускники девятых классов в этом году смогут сдать экзамены по информатике, географии, иностранным языкам и физике в электронной форме. Для школьников организованы 499 пунктов, восемь из которых – в больницах.

При этом девятиклассники, имеющие ограничения по здоровью, смогут пройти тестирование на дому. Глава города напомнил, что ресурсы "Московской электронной школы" помогают школьникам успешно подготовиться к экзаменам.

24 мая 2023, 11:22
Фото: mos.ru
Telegram-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

По теме

Собянин: Столица поможет Московской области во внедрении сервисов "МЭШ"
Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Как подобрать ювелирное украшение под свою внешность

Как подобрать ювелирное украшение под свою внешность
В ювелирном деле есть украшения, которые подходят именно вам с учетом многих факторов. Люди часто подпирают себе ювелирные украшения просто потому, что они им понравились.

Эзотерик назвал самые опасные подарки для человека

Эзотерик назвал самые опасные подарки для человека
Почему не стоит преподносить в качестве подарка различные ножи и другие острые предметы? Некоторые приметы и поверья сопровождают нашу жизнь с самого детства, однако мы несерьезно к ним относимся.

Москвичам расскажут о выгодном и безопасном вложении сбережений

Москвичам расскажут о выгодном и безопасном вложении сбережений
В столице пройдет день финансовой грамотности, посвященный инвестированию. Мероприятие организовал Департамент финансов Москвы совместно с партнерами.

Ученые выявили новый для России вид клещей

Ученые выявили новый для России вид клещей
Исследование провели в Сибири. Маленькие клещи на территории страны стали открытием. Научные эксперты Тюменского государственного университета сообщили о результате проведенной работы.

Собянин: Столица поможет Московской области во внедрении сервисов "МЭШ"

Собянин: Столица поможет Московской области во внедрении сервисов "МЭШ"
Платформа "Московская электронная школа" успешно работает с 2016 года. Мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев подписали соглашение о внедрении "МЭШ" в школах региона.

Выбор читателей

23/05ВтрПеренесла удар: старшая сестра выхаживает Диану Гурцкая перед похоронами мужа 22/05Пнд"Жизнь – жестокая штука": юный сын Дианы Гурцкая обратился к покойному отцу 22/05Пнд"Бог вам судья": Галкин* ответил на обвинения Васильевой 22/05Пнд"Никогда не думала, что она умная": Васильева назвала Пугачеву очень глупым человеком 22/05ПндРаздевшаяся в Кремле Волочкова заговорила о Пугачевой 22/05Пнд"Сволочизм": грубое поведение Галкина* разочаровало Васильеву