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Понедельник 24 июля

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"Пятерочка" запустила в Telegram чат-бот для будущих партнеров

"Пятерочка" запустила в Telegram чат-бот для будущих партнеров
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Торговая сеть "Пятерочка" запустила в мессенджере Telegram чат-бот "На связи ДМП". Он пригласит соискателей присоединиться к проекту "Директор магазина-партнер".

С помощью чат-бота можно узнать всю информацию о программе. Кандидат имеет возможность сразу откликнуться на вакансию, нажав на специальную кнопку.

Чат-бот создан на PHP Version 7.3.33 и подключен напрямую к API Telegram. Механики чат-бота помогут узнать о должности директора магазина-партнера от участников проекта, получить информацию о развитии собственного дела вместе с "Пятерочкой" и трудоустроиться в торговую сеть.

Пользователям чат-бота доступны короткие видеоролики, в которых пять действующих директоров-партнеров расскажут о своем профессиональном пути. Также "На связи ДМП" даст ответы на 10 наиболее популярных вопросов о программе.

Руководитель направления внешних коммуникаций и развития бренда работодателя "Пятерочки" Надежда Шевцова отметила, что раньше попасть в программу могли только действующие директора магазинов торговой сети. В начале года компания протестировала внешних кандидатов и масштабирует эту практику, рассказала она.

"В чат-боте аккумулирована вся прикладная информация по проекту, которая поможет участникам понять его суть и специфику. Это удобно, потому что ее не придется собирать по крупицам из разных источников, а отклик на саму вакансию займет не более двух минут", – рассказала Надежда.

Участники программы "Директор магазина-партнер" получают карьерные и финансовые преимущества. Они могут воплощать собственные бизнес-идеи, использовать недоступные ранее инструменты и увеличивать свой доход. К проекту присоединились более 2,1 тысячи директоров со всей страны.

24 июля 2023, 09:25
Фото: пресс-служба

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