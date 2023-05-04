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Четверг 4 мая

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"Паста-кризис": в Италии созвали комиссию из-за роста цен на макароны

"Паста-кризис": в Италии созвали комиссию из-за роста цен на макароны
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Очередной парадокс: Италия пострадала из-за санкций, которые были введены против России. В стране разгорелся так называемый "паста-кризис".

Из-за этого в Риме впервые в истории пришлось созвать комиссию по росту цен на макароны. Проведенное исследование гласит, что традиционная еда жителей Апеннинского полуострова за год взлетела на 18%. Проблемы возникли из-за роста цен на энергоносители и зерно, одним из основных производителей которого является РФ. В прошлом году в Италии инфляция впервые с 1985 года разогналась до уровня 8,1 процента, отмечает "Царьград".

4 мая 2023, 22:40
Фото: @stockking/freepik.com
Царьград✓ Надежный источник

Собянин: В ближайшие пару лет полностью завершим обновление московского трамвайного парка

Собянин: В ближайшие пару лет полностью завершим обновление московского трамвайного парка
В 2024 году столичному трамваю исполнится 125 лет. Ежедневно трамвай в Москве перевозит около 600 тысяч пассажиров.

Как с помощью ИИ проверить СМИ: статистика против повестки

Как с помощью ИИ проверить СМИ: статистика против повестки
Острые и неудобные вопросы в современной информационной повестке в последние годы стали камнем преткновения для большинства медиа. Многие ресурсы переключились с освещения спектра точек зрения по проблемным вопросам на транслирование повестки. Или пропагандистского лозунга, если проще. "Лакмусовой бумажкой" настоящего общественного мнения по поводу неудобных вопросов выступил искусственный интеллект (ИИ). Так получилось с ботом от Microsoft, который за день самообучения в одной социальной сети стал выдавать расистские комментарии. Робота отключили, проект подвергают доработке. Западное общество столкнулось лицом с тем, что существенное количество пользователей не соответствует его текущим нормам морали и поведения. Следующим на арену вышел ChatGPT, который начали активно использовать для генерации текстов на заданные темы.

В Москве запретили полеты беспилотников

В Москве запретили полеты беспилотников
Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Власти Москвы запретили запуск беспилотных летательных аппаратов в городе.

Собянин рассказал, как искусственный интеллект снижает нагрузку на столичных врачей

Собянин рассказал, как искусственный интеллект снижает нагрузку на столичных врачей
Нейросети помогают быстрее читать результаты маммографии. Качество анализа исследований искусственным интеллектом такое же высокое, как и медиками, отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Бил ребенка и подстраивал ДТП": властная мать из Твери вынудила сына уничтожить его жену

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