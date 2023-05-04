"Паста-кризис": в Италии созвали комиссию из-за роста цен на макароны

Как с помощью ИИ проверить СМИ: статистика против повестки

Острые и неудобные вопросы в современной информационной повестке в последние годы стали камнем преткновения для большинства медиа. Многие ресурсы переключились с освещения спектра точек зрения по проблемным вопросам на транслирование повестки. Или пропагандистского лозунга, если проще. "Лакмусовой бумажкой" настоящего общественного мнения по поводу неудобных вопросов выступил искусственный интеллект (ИИ). Так получилось с ботом от Microsoft, который за день самообучения в одной социальной сети стал выдавать расистские комментарии. Робота отключили, проект подвергают доработке. Западное общество столкнулось лицом с тем, что существенное количество пользователей не соответствует его текущим нормам морали и поведения. Следующим на арену вышел ChatGPT, который начали активно использовать для генерации текстов на заданные темы.