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Среда 17 мая

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Москвичей предупредили о резком похолодании в выходные

Москвичей предупредили о резком похолодании в выходные
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В российской столице к выходным ожидается наступление прохлады после по-летнему теплых дней. Ночью столбики термометров могут опуститься до +3 градусов, в воскресенье днем воздух прогреется до +22 градусов.

"К сожалению, на выходных температура понизится, хотя осадков у нас не ожидается, но произойдет адвекция холодного воздуха, поэтому минимальная температура будет порядка +3...+8 градусов", — цитирует главного специалиста московского метеобюро Татьяну Позднякову телеканал "360". В субботу в дневные часы температура в столице составит около +20 градусов, отмечает телеканал "360".

17 мая 2023, 17:00
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress.com
РИА Новости✓ Надежный источник

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Для себя, удовольствия и высокого уровня жизни: 5 причин выучить испанский язык

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