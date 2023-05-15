Приговор экс-главе "Тольяттихимбанка" оспорят в Верховном суде

Петросян о своей госпитализации Тесты Похороны Валентина Юдашкина Игры Сонник

Топ новостей недели

Молча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка ЮдашкинаМолча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка Юдашкина "Жених и невеста": 47-летняя Волочкова сыграла шуточную свадьбу с Шаляпиным"Жених и невеста": 47-летняя Волочкова сыграла шуточную свадьбу с Шаляпиным К девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти ЮдашкинаК девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти Юдашкина Перебрался за океан: Алексей Панин покинул ИзраильПеребрался за океан: Алексей Панин покинул Израиль

Лента новостей

Понедельник 15 мая

17:25Вместо "Евровидения": Барецкий анонсировал конкурс в замке Пугачевой 14:26Галкин* потребовал снять с него статус иноагента через суд 13:47Сотни россиян больше суток не могут вылететь из Турции из-за задержки рейсов 13:28Подмосковные врачи спаси пациента с пулей в голове 12:54В Петербурге студент попытался совершить диверсию на железной дороге 12:49Вдовца Чуриковой Панфилова подключили к ИВЛ после госпитализации 11:49Преобразившуюся Екатерину Климову сравнили с Анджелиной Джоли 11:06О какой семейной трагедии до самой смерти молчал Юдашкин 10:58Бедный Боря: что случилось с могилой Моисеева через 8 месяцев после похорон 09:22Охлобыстин объяснил, почему Пугачева покинула страну 08:46По стопам сына: 90-летний Киркоров публично обидел журналистку 06:27Топ направлений на 2023 04:03Не разлей вода: как кот и бобр стали лучшими друзьями 02:44"Полностью вытеснят европейские": эксперт рассказала о будущем китайского автопрома 00:17Спасение уличными собаками своего друга попало на видео 22:17Странному поведению Лаймы Вайкуле нашли объяснение 20:30Гагарина вспомнила о трудностях работы над мультфильмом "Трио в перьях" во время беременности 20:29Кто на самом деле двойник Киркорова 19:08Восстанавливающаяся после травмы Поргина рассказала о своем решении покинуть Ленком 18:33Дочь призвала Успенскую оставить сцену и уйти на заслуженный отдых 18:00Бузова отреагировала на заявление Тарасова об участии в шоу "Звезды в Африке" 17:30Муцениеце спародировала Рапунцель на вирусном видео: фанаты оценили самоиронию 16:02Костюшкин шокировал фанатов: почему певец побрился налысо 15:23Посетовавшая на усталость от работы Собчак вызвала гнев подписчиков 14:10Профессор назвала наиболее подходящим методом лечения для Костомарова мезенхимальные клетки 13:42Костенко показала себя до и после пластической операции 12:47Билан и Лазарев появились на совместном фото после слухов о разладе из-за шоу "Маска" 11:13Александр Балуев невольно сорвал громкую премьеру 08:05Эти два вопроса защитят вас от телефонных мошенников 06:35Врач и программист: кого может оставить без работы искуственный интеллект? 02:11Брошенная на произвол судьбы собака с щенками обрела новый кров – видео 02:02Бал у Сатаны: на "Евровидении" Украину лишили долгожданной победы из-за Швеции 00:01Не "Полицейским с Рублевки" единым: самые захватывающие сериалы про ментов 22:11Эксперт оценила пухлые губы Сергея Зверева 20:04Из грязи в князи и снова в грязь: что погубило империю Блиновской 19:26Ольга Орлова сияет от счастья на крещении дочери 17:07Любовь Успенская поделилась воспоминаниями о трагедии с Джоном Ленноном 15:30Прилучный и Брутян показали кадры с тайной свадьбы 14:26Юлия Пересильд похвалила мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" 14:00Вернувшаяся в Россию коллега Хаматовой рассказала об адаптации детей: Много друзей 13:16 Умер "отец" современного телевидения Эдуард Сагалаев 12:50Вайкуле оценила жест Пескова в отношении Пугачевой 08:32Принц Гарри вернется в Британию ради судебного разбирательства 06:26Где выгоднее брать жилье без отделки 04:08В Сети стал вирусным видеоролик с испугавшимся ламантинов псом 02:11Какая инфраструктура нужна рядом с ЖК 00:07Врач рассказала, как избежать отеков по утрам 22:00В центре Москвы в квартире нашли тела женщины и ее сына 21:00Житель Москвы впал в кому после выпитого стакана пива 19:50В Москве при посадке самолета неизвестные лазерным лучом ослепили экипаж
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Приговор экс-главе "Тольяттихимбанка" оспорят в Верховном суде

Приговор экс-главе "Тольяттихимбанка" оспорят в Верховном суде
100

Защита бывшего председателя правления Тольяттихимбанка Александра Попова оспорит в Верховном суде РФ приговор финансисту. Он был признан виновным в покушении на дачу взятки судьям Верховного суда РФ. По данным следствия и суда, за $2 млн предполагалось отменить решение о взыскании с "Тольяттиазота" налоговых недоимок. Причина возможного пересмотра громкого уголовного дела пока неизвестна.

Верховный суд РФ 16 мая рассмотрит в кассационном порядке уголовное дело в отношении бывшего председателя правления Тольяттихимбанка Александра Попова. В 2021 году банкира приговорили к семи с половиной годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн руб. Финансиста признали виновным в покушении на дачу взятки судье Верховного суда РФ в размере $2 млн. За это вознаграждение якобы предполагалось отменить решение о взыскании налоговых недоимок с «Тольяттиазота». Александр Попов вину не признал. Для обеспечения исполнения приговора суд сохранил ранее назначенную Попову по другому уголовному делу меру пресечения в виде ареста имущества, включая 293 принадлежащих ему земельных участка.

Финансист был арестован в мае 2019 года. Следствие установило, что проживающий за границей тогдашний бенефициар ПАО «Тольяттиазот» (ТОАЗ) Сергей Махлай в 2015 году собирался с помощью Александра Попова дать взятку судье Верховного суда РФ в размере не менее $2 млн за отмену решения о взыскании с предприятия налоговых недоимок. Топ-менеджер Тольяттихимбанка, используя свое должностное положение и минуя официальное оформление документации, открыл в своем банке ячейку, куда заложил часть взятки, предоставленной в фактическое распоряжение посредников. Довести до конца задуманное Попов не смог по не зависящим от него обстоятельствам. Куда были направлены средства, заложенные банкиром в ячейку Тольяттихимбанка для передачи в виде взятки судье ВС РФ, пока неизвестно.

Судя по всему, защита господина Попова рассчитывает выиграть дело в кассационном порядке. Косвенным признаком этой уверенности может служить тот факт, что в апреле адвокаты финансиста отозвали прошение об условно-досрочном освобождении их клиента от отбывания наказания из Куйбышевского районного суда Самары. Как признают в самом адвокатском сообществе, такие действия могут быть связаны с уверенностью оправдания господина Попова в Верховном суде. Адвокаты господина Попова мотивы отзыва прошения об УДО своего клиента не комментируют.

На каком основании будет пересматриваться уголовное дело в отношении Александра Попова, пока не ясно. Также непонятно, кто из членов ВС РФ передал дело банкира на рассмотрение судебной коллегии, и чем он мотивировал свое решение. Кроме того, в правительстве Самарской области полагают, что в текущей геополитической ситуации пересмотр уголовного дела соучастника бывшего владельца ПАО «Тольяттиазот», налогового резидента США Сергея Махлая, осужденного по статье за мошенничество, не выглядит уместным, поскольку последний осуществлял «откровенную антироссийскую деятельность». С соответствующим запросом «Ъ» обратился в ВС РФ, но на момент выхода публикации ответ не поступил.

Появились ли какие-то новые обстоятельства дела, на данный момент неизвестно. Также не ясно, будет ли выплачена компенсация Александру Попову из госбюджета в случае оправдания.

В июле 2019 года бывшие руководители ПАО «Тольяттиазот» (ТОАЗ) Владимир и Сергея Махлаи, экс-гендиректор предприятия Евгений Королев, а также двое иностранных предпринимателей были заочно приговорены Комсомольским районным судом Тольятти к лишению свободы на срок от восьми с половиной до девяти лет. Суд признал бизнесменов виновными в продаже химической продукции аффилированным зарубежным контрагентам по заниженным ценам. Те перепродавали продукцию завода уже по рыночной стоимости. В результате предприятию и неконтролирующим акционерам был нанесен ущерб в 87 млрд руб. Потерпевшими по данному делу суд признал ТОАЗ и владельца миноритарного пакета акций предприятия — «Уралхим». В 2022 году победителем открытого аукциона по продаже контрольного пакета ранее принадлежащих Сергею Махлаю акций ПАО «Тольяттиазот» (ТОАЗ) признано АО «Химактивинвест», входящее в группу «Уралхим». До этого АО уже приобрело у материнской компании 9,7% из 9,97% акций «Тольяттиазота». Таким образом, «Уралхим» сконцентрировал у себя более 80% акций тольяттинского предприятия.

Дело о попытке передачи двухмиллионной взятки Верховному суду было выделено из другого уголовного дела, расследуемого СКР в отношении вышеупомянутых фигурантов. Оно было возбуждено по ряду статей, включая ч. 4 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем») против бывших руководителей ОАО «Тольяттиазот» и связанных с ним лиц: Сергея и Владимира Махлаев, Александра Попова и других.

В постановлении СКР от 16 мая 2019 года указывается, что участники преступной организации, действуя в форме структурированной организованной группы, в период 2005-2013 гг. совершили несколько тяжких преступлений в сфере экономической деятельности против государства, против собственности ОАО «Тольяттиазот» и других юридических лиц.

Ранее установленный следствием заказчик коррупционного преступления Сергей Махлай сообщал журналистам, что подал против России два иска в ЕСПЧ. Ряд СМИ расценили возможное оправдание финансиста как помощь проживающему в США бизнесмену для дестабилизации ситуации в стране, поскольку бывший владелец «Тольяттиазота» все еще надеется вернуть контроль над стратегическим важным для государства предприятием.

Андрей Сазонов

Оригинал публикации в издании "Коммерсант"

15 мая 2023, 16:41
Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Коммерсант"✓ Надежный источник

Собянин рассказал о развитии трех районов на северо-востоке Москвы

Собянин рассказал о развитии трех районов на северо-востоке Москвы
В Алтуфьевском, Бибиреве и Лианозове строятся транспортные и социальные объекты, появляются новые благоустроенные пространства. На северо-восток столицы пришло наземное метро.

Собянин: С 2010 года количество станций московского метро выросло в 1,5 раза

Собянин: С 2010 года количество станций московского метро выросло в 1,5 раза
Столичной подземке 15 мая исполнилось 88 лет. Ежедневно метрополитен используют около восьми миллионов человек.

Топ направлений на 2023

Топ направлений на 2023
Самые востребованные варианты. Пора планировать отпуск и наслаждаться сладким чувством предвкушения поездки.

Эти два вопроса защитят вас от телефонных мошенников

Эти два вопроса защитят вас от телефонных мошенников
Как распознать преступника? В последние годы люди чаще страдают от действий телефонных мошенников, лишаясь больших сумм денег.

Врач и программист: кого может оставить без работы искуственный интеллект?

Врач и программист: кого может оставить без работы искуственный интеллект?
Работники нескольких сфер могут быть вскоре заменены при помощи искусственного интеллекта. Скорость развития технологий искусственного интеллекта и задачи, которые он может решать, могут принести человечеству больше вреда чем пользы.

Выбор читателей

13/05СбтИз грязи в князи и снова в грязь: что погубило империю Блиновской 15/05ПндОхлобыстин объяснил, почему Пугачева покинула страну 14/05ВскБал у Сатаны: на "Евровидении" Украину лишили долгожданной победы из-за Швеции 14/05ВскПрофессор назвала наиболее подходящим методом лечения для Костомарова мезенхимальные клетки 14/05ВскСтранному поведению Лаймы Вайкуле нашли объяснение 13/05СбтОльга Орлова сияет от счастья на крещении дочери