В Подмосковье открылась выставка "Человек. Земля. Вселенная"

Взглянуть на ценные экспонаты можно в Дубне.

Музей Дубны представляет вниманию посетителей новую выставку "Человек. Земля. Вселенная" с экспозицией творческих работ на космическую тематику. Живопись и скульптура в одном флаконе.

Как сообщает сайт "Вести Подмосковья", показ художественных произведений продлится два месяца. Многие экспонаты посвящены подвигу Юрия Гагарина.

Напомним, 12 апреля президент России призвал возобновить лунную программу и подготовку к полетам на другие планеты. Об этом информировал портал URA.RU. Между тем "Царьград" передает мнение о том, что Всемирный день космонавтики мог бы стать главным праздником для всего человечества.