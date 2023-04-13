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Четверг 13 апреля

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В Подмосковье открылась выставка "Человек. Земля. Вселенная"

В Подмосковье открылась выставка "Человек. Земля. Вселенная"
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Взглянуть на ценные экспонаты можно в Дубне.

Музей Дубны представляет вниманию посетителей новую выставку "Человек. Земля. Вселенная" с экспозицией творческих работ на космическую тематику. Живопись и скульптура в одном флаконе.

Как сообщает сайт "Вести Подмосковья", показ художественных произведений продлится два месяца. Многие экспонаты посвящены подвигу Юрия Гагарина.

Напомним, 12 апреля президент России призвал возобновить лунную программу и подготовку к полетам на другие планеты. Об этом информировал портал URA.RU. Между тем "Царьград" передает мнение о том, что Всемирный день космонавтики мог бы стать главным праздником для всего человечества.

13 апреля 2023, 16:40
Фото: Serguei Bulavsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Вести Подмосковья✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Старт, и ракеты вперед! Настоящие артефакты ракетно-космической техники

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Стена в музее &quot;Самара космическая&quot;. Фото: Екатерина Ежова
Мультимедийное табло в музее &quot;Самара космическая&quot;. Фото: Екатерина Ежова
Еда космонавтов. Фото: Екатерина Ежова
Ракета-носитель &quot;Союз&quot;. Фото: Екатерина Ежова
Хвост ракеты-носителя &quot;Союз&quot;. Фото: Екатерина Ежова
Бортовая емкость 5-У №1766 системы водообеспечения &quot;Колос-5Д&quot;. Фото: Екатерина Ежова
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