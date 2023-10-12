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Четверг 12 октября

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Сладости и "Коктебель": каким подарком порадовать любимого учителя

Сладости и "Коктебель": каким подарком порадовать любимого учителя
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5 октября в России отмечали День учителя. В преддверии праздника тысячи родителей по всей стране ломали голову над тем, какой подарок преподнести педагогу. И хотя большинство учителей говорят, что самым ценным знаком внимания для них станут слова благодарности, многие из них рады получить в качестве презента сладкие наборы, книги и букет цветов.

Исследование о пожеланиях учителей провел Институт общественного мнения "Анкетолог" в 2022 году. Выяснилось, что поздравление ко Дню учителя готовят 92% родителей, при этом 78% из них не знают, какой подарок преподнести педагогу.

Сами учителя назвали наиболее ценным подарком слова благодарности в их адрес. Такое мнение высказали 45% респондентов. На втором месте оказались подарки, сделанные руками учеников, на третьем – цветы.

Получить подарочный сертфикат хотели бы 27% опрошенных педагогов. Книгу в качестве предпочли предпочли 19% респондентов, а 18% обрадовались сладким наборам.

Оказалось, что 82% учителей получили желанные подарки, которые их обрадовали. Недовольными остались лишь 18% респондентов.

Нередко учителям преподносят в качестве подарка бутылочку качественного алкогольного напитка. Примечательно, что в этом плане сохраняется тенденция на замещение импортной продукции отечественными аналогами.

Так, из сладостей чаще всего учителям дарили наборы конфет от российских кондитерских фабрик – "Бабаевский", "Рот Фронт" и "Красный Октябрь". Из напитков лидером стал отечественный коньяк "Коктебель" с разной выдержкой и разной ценовой категорией, что позволило родителям выбрать подарок, подходящий под их бюджет.

На примере подарков учителям видно, что импортозамещение отлично работает на самом простом уровне. Сладкие наборы от ведущих российских кондитеров и бутылочка благородного напитка от коньячного дома "Коктебель" идеально дополняют друг друга в качестве презента любимому учителю.

12 октября 2023, 14:10
Фото: Olga Sokolova/Russian Look/Globallookpress.com

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