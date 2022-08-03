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Общество
Искусственный интеллект помог московским врачам поставить свыше 6,5 миллиона диагнозов

Искусственный интеллект помог московским врачам поставить свыше 6,5 миллиона диагнозов

Благодаря системе поддержки принятия врачебных решений (СППВР) время назначения диагностических исследований сократилось в среднем в 10 раз
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Два года назад в столичных взрослых поликлиниках была внедрена СППВР. С того времени сервис на основе искусственного интеллекта помог терапевтам поставить свыше 6,5 миллиона предварительных диагнозов, более половины – с начала 2022 года.

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В пресс-службе комплекса социального развития Москвы отметили, что эта система делает процесс постановки предварительного диагноза гораздо проще. Кроме того, сервис сокращает время назначения диагностических исследований. Алгоритмы системы постоянно совершенствуются, обучаются, из-за чего она становится более востребованной среди врачей.

Искусственный интеллект анализирует жалобы пациента, внесенные в ЕМИАС* во время приема, после чего предлагает терапевту выбрать один из нескольких наиболее вероятных диагнозов или внести свой вариант. То есть решение всегда остается за врачом, который и направляет пациента на подтверждающие диагноз исследования или на консультацию с узким специалистом.

Кстати, перечень исследований или дополнительных консультаций также формирует СППВР. С этим списком врач может либо согласиться, либо расширить его, либо сократить. После приема пациент сможет самостоятельно, воспользовавшись ЕМИАС, может записаться на исследования или к узкому специалисту.

Внедрением СППВР в московские поликлиники занимается столичный департамент информационных технологий вместе с Московским центром инновационных технологий в здравоохранении комплекса соцразвития.

* ЕМИАС – единая медицинская информационно-аналитическая система

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Фото: М. Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы / www.mos.ru
Автор: 3 августа 2022, 16:54 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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