Метеоролог рассказал о погоде в начале июня в Москве

Главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова поделилась, каких сюрпризов стоит ожидать москвичам от погоды в первую неделю лета. Об этом рассказал "Царьград".
По словам специалиста, температура ожидается "вполне летняя". Температура будет соответствовать климатической норме, отмечает RT. Правда, характер погоды ожидается переменчивый, что характерно для начала лета.
Как сообщает телеканал "360", 1 июня, воздух в столице прогреется до 22-24 градусов. К выходным станет прохладнее — от +17 до +22.