В Госдуме предложили важное условие выдачи гражданства

10 февраля 2022 года в Москве состоялась пресс-конференция, на которой депутат Госдумы Артем Кирьянов заговорил о важности выдачи российского гражданства иностранцам. По его мнению, нужно оперативно упростить процедуру вручения документа, чтобы в страну прибыло достаточное количество рабочей силы.
Представитель партии "Единая Россия" подчеркнул, что преступность среди приезжих в Россию мигрантов невысока, при этом государству требуется наращивать трудовые резервы. Как считает политик, нужно быстрее повлиять на процесс получения гражданства в положительном ключе.
Артем Кирьянов отметил, что на выдачу гражданства может влиять важное условие, отражающееся в менталитете россиян. Это принятые в обществе устои, которые во многом определяют поведение и деятельность людей.
"Буквально сегодня обсуждали наши традиционные ценности. Если у нас есть люди, которые по ценностям нам близки, конечно, надо максимально упрощать и делать это достаточно быстро. Я такой придерживаюсь позиции", — объявил депутат Госдумы.
Напомним, многие зарубежные звезды стремятся получить гражданство России. В прошлом году заветный паспорт выдали уругвайской актрисе и певице Наталии Орейро, которая снималась в сериале "Дикий ангел".