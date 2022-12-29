Как Россия популяризирует язык в странах СНГ

Ректор Государственного института русского языка имени Пушкина рассказала, как наша страна популяризирует язык в странах СНГ. По словам Натальи Трухановой, вуз активно сотрудничает с коллегами на постсоветском пространстве.
В интервью ОСН эксперт отметила, что институт открывает свои кафедры на базе зарубежных вузов и активно проводит среди граждан СНГ просветительскую работу не только среди студентов, но и среди преподавателей.
К слову, выходцы из стран СНГ все еще активно едут в Россию. По данным телеканала "Царьград", чтобы попасть в нашу страну, они идут даже на нарушение закона.