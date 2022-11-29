Как вырастить огурцы на окне зимой: полезные советы

По данным "Радио 1", килограмм огурцов сейчас стоит в среднем 100 рублей. А телеканал "360" напоминает о подорожании других актуальных продуктов. В такой ситуации весьма актуально выращивание огурцов на окне. Даже зимой свежие овощи могут радовать глаз и желудок при минимальных затратах.
Чтобы получить спелые и сочные плоды, нужно постараться. Интернет-издание "Подмосковье сегодня" раскрывает секреты удачного урожая. Среди них — освещение, температура, семена, емкость и грунт.
В декабре и январе выращивание огурцов на окне требует установки люминесцентных ламп. Берегите растение от холодного ветра и следите за термометром, оптимальное значение — 20 градусов.
Что касается семян, выбирайте самоопыляющийся и устойчивый к перепадам температуры сорт. Горшок должен быть достаточно вместительным, не менее пяти литров. Выращивание вкусных огурцов обеспечит удачный грунт: в его составе обычно есть земля, перегной и торф.