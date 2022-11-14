Дороги Подмосковья подготовили к гололеду

Противогололедный реагент нанесли на самые опасные участки дорог Подмосковья. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Для работы задействовали более 200 комбинированных дорожных машин. Как отмечает телеканал "360", реагент нанесли на более 1,3 тысячи километров дорог.
Основное внимание уделили наиболее мостам, путепроводам, эстакадам и крутым подъемам и поворотам. Напомним, в Московском регионе в ближайшие дни ожидается похолодание – идет настоящая зима. В Минтрансе напомнили о замене резины на автомобилях всем, кто еще этого не сделал, и призвали водителей внимательно следить за скоростным режимом и дистанцией. Об этом пишут "Вести Подмосковья".