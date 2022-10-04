Москвичей предупредили о ветре и кратковременных дождях

4 октября Москву пересечет холодный атмосферный фронт, после чего регион окажется в тыловой части циклона. Жителей и гостей столицы предупредили о том, что будет ветрено, и пройдут кратковременные дожди.
Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос", синоптик Михаил Леус в своем телеграм-канале. "Температура воздуха +9…+11 градусов, по области +7…+12 градусов. Ветер южный пять-десять метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы", — цитирует специалиста телеканал "360".