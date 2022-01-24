При каких заболеваниях запрещено заниматься оральным сексом – ответ врача-гинеколога

В некоторых случаях оральный секс может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Кому стоит отказаться от таких ласк, рассказала врач-гинеколог Ирина Усачева.

По словам эксперта, при оральном сексе возникает вероятность передачи вредных микроорганизмов, ведь и во рту, и у половых органов есть слизистая оболочка, которая вполне может распространять заразу и подвергаться ей. В этом контексте врач напомнила о гепатите, ВИЧ, сифилисе, хламидиозе и других заболеваниях, передающихся половым путем (ЗППП).

При острых респираторных и вирусных инфекциях отказ от орального секса также будет разумным решением. По словам Ирины Усачевой, такие ласки невозможны, если хотя бы один из партнеров простужен, гриппует или заражен коронавирусом. Воздержаться нужно и при ангине, тонзиллите, фарингите и других подобных заболеваниях.

Грибок во рту также говорит "стоп" любителям поцелуев в интимных местах. Из-за него в мочеполовой системе, вероятно, начнутся воспалительные процессы. К высыпаниям на половых органах может привести герпес, предупреждает врач. Слова специалиста приводит Пятый канал.

Оральный секс противопоказан и тем, кто носит брекеты или пирсинг. Из-за подобных предметов, по словам гинеколога, слизистая может повредиться, а через такие участки в организм попадают опасные микроорганизмы. Любители радовать своего партнера языком должны прежде всего заняться своим здоровьем, и, если все в порядке, – наслаждаться любовью.