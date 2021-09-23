Более 250 тысяч проголосовавших онлайн москвичей получили призы

Подарки по акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов" получили более 250 тысяч человек – каждый восьмой участник дистанционных выборов в Госдуму. Об этом сообщил вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Мохте.

