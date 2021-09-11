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День Усекновения главы Иоанна Предтечи: что нельзя делать 11 сентября

День Усекновения главы Иоанна Предтечи: что нельзя делать 11 сентября

11 сентября верующие вспоминают Иоанна Предтечу и отмечают большой праздник.
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Православный праздник сегодня отличается от всех остальных. В этот день верующие не празднуют в привычном понимании этого слова, а наоборот скорбят. 11 сентября вспоминают печальное событие – усекновение головы. Именно таким жестоким образом был убит великий пророк Иоанн, который был предтечей или предшественником Иисуса Христа. Предназначение Иоанна состояло в том, чтобы узнать Сына Божьего и провозгласить миру его пришествие.

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Сам Иоанн родился всего на шесть месяцев раньше Иисуса. Его мать была родственницей Марии. Во время жестокого избиения младенцев, устроенного по приказу Ирода, Иоанну удалось избежать смерти – такова была воля Божья, ведь впереди праведного мужа ждала важная миссия. Иоанну был уготован пророческий путь. Он крестил людей водой и рассказывал им о том, что вслед за ним придет тот, кто будет крестить Духом Святым. Крестил Иоанн и самого Иисуса Христа, за что был назван Крестителем.

Иоанн не боялся обличать пороки сильных мира сего, и за это впоследствии пострадал. Царь Ирод упек его в темницу, а затем по просьбе своей жены приказал отсечь пророку голову и принести ее грешной женщине на блюде.

Что нельзя делать 11 сентября

В такой православный праздник, как сегодня верующим предписано держать строгий пост: нельзя есть мясо, рыбу, молочные продукты, чтобы не стать сообщниками чревоугодия Ирода. Не полагается и пить вино, дабы отдать дань трезвости.

Кроме того, зная о том, какой сегодня церковный праздник по православному календарю, многие люди придерживаются различных суеверий. Так считается, что 11 сентября нельзя употреблять пищу округлой формы и использовать круглую посуду. Также не стоит брать в руки режущих предметов. Запрещает православный праздник сегодня и есть красные плоды, а также пить напитки красного цвета – все это символизирует кровь Предтечи. Однако подобных суеверий 11 сентября в основном придерживаются маловоцерковленные люди.

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Фото: Dmitry Chasovitin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 сентября 2021, 00:23 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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