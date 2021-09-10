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День Анны Пророчицы: приметы и обычаи 10 сентября

День Анны Пророчицы: приметы и обычаи 10 сентября

10 сентября православные верующие вспоминают Анну Пророчицу, Моисея Мурина и преподобного Савву.
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История святых

Говоря о том, какой сегодня церковный праздник по православному календарю, нужно в первую очередь вспомнить об Анне Пророчице. Святая Анна известна тем, что встретив в храме Марию с ребенком на руках, она узнала в младенце Спасителя.

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Сюжеты Православные праздники

Моисей Мурин в молодости злоупотреблял алкогольными напитками, но потом раскаялся и ушел в пустыню, где боролся со страстями. Савва Крыпецкий, которого также чтят в этот день, был монахом, при жизни и после смерти он творил чудеса.

Обычаи

В народе святых Анну, Моисея и Савву называют скирдниками – это наименование связано с определенным обычаем: 10 сентября крестьяне вывозили с полей последний сжатый хлеб и убирали его в скирды.

В этот день люди старались не ходить в лес, боясь заблудиться. Если же похода было не избежать, то обычай предписывал захватить с собой пирог и оставить его на пеньке для лешего. Также в день Анны Пророчицы полагалась вешать на видное место верхнюю одежду дабы удачно завершить все полевые работы.

Верующие считают, что Анна Пророчица покровительствует женщинам, поэтому 10 сентября представительницам слабого пола не положено работать. В такой православный праздник, как сегодня, женщинам нужно уделить время себе, позаботиться о своем духовном, эмоциональном и физическом состоянии.

Также 10 сентября считается днем благоприятным для гадания.

Приметы

Православный праздник сегодня оброс большим количеством погодных примет.

Яркое солнце в этот день свидетельствует о надвигающемся ливне. Обилие звезд говорит о большом количестве хороших новостей. Если в этот день трава кажется зеленее обычного, то это предвещает беду. Аисты, пролетающие над головой 10 сентября, символизируют ясные, сухие и веселые дни.

Именины

Зная, какой сегодня церковный праздник по православному календарю, верующие всегда чествуют следующих именинников: Анну, Сюзанну, Дениса, Ивана, Федора, Николая, Александра, Сергея, Павла, Игнатия, Степан, Георгия.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 сентября 2021, 00:29 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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