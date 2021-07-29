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Общество

Врач рассказала о способах избавиться от отеков

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Нередко причиной лишнего веса у людей становится не жир, а застой воды в организме. Врач-гинеколог Венди Трубоу напомнила, что о нём может свидетельствовать повышенная отёчность,

По мнению Трубоу, избавиться от неё можно несколькими способами. Во-первых, следует отказаться от обработанных углеводов, таких как выпечка из белой муки, а также сахара и алкоголя. Кроме того, причиной возникновения отёков может быть приём некоторых лекарств. Не менее важно поддерживать водный баланс, поскольку при малом потреблении жидкости организм начинает её запасать. Также специалист советует повысить физическую активность, поскольку это способствует выведению жидкости, сообщает телеканал "360".


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Автор: 29 июля 2021, 10:59 Источник: Pravda.ru ✓ Надежный источник

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