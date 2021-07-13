Современный сквер появится рядом с прудом на Чертановской улице

«Полузаброшенная территория превратится в современный сквер, где смогут проводить время горожане. Это очень масштабный проект, работы уже активно ведутся. Их планируется завершить к концу августа», — сказал Демин.
Как уточнил муниципальный депутат Алексей Лукоянов, о благоустройстве территории попросили местные жители. Проект предварительно обсуждался с ними. «Горожане смогут комфортно проводить время в обновленной зоне отдыха: заниматься спортом, гулять с детьми и просто наслаждаться времяпровождением у пруда», — добавил он.
Специалисты почистят пруд, на территории возле него сделают тротуары, прогулочные дорожки, установят детскую и спортивные площадки, лавочки, часть из них будет под специальными навесами для защиты от солнца или дождя. Для безопасности смонтируют систему видеонаблюдения, появятся парковочные места.
Популярные темы форума
Какие певцы вам не нравятся?
Ребёнок не слушается. Что делать?
Перенос мокрой зоны
Как вы относитесь к мотоциклистам?
Какое имя красивее?
Я оригиналка не как все.
Муж не дарит подарки