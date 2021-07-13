Современный сквер появится рядом с прудом на Чертановской улице

Сквер для прогулок и отдыха обустроят до конца августа рядом с прудом в Чертанове Северном. Территорию на улице Чертановская, вл. 2 благоустроят практически с нуля, рассказал глава управы района Чертаново Северное Александр Демин.



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