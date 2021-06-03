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Общество
ВШЭ и общество "Знание" договорились о сотрудничестве

ВШЭ и общество "Знание" договорились о сотрудничестве

На площадке Петербургского международного экономического форума Высшая школа экономики и Российское общество "Знание" подписали соглашение о сотрудничестве
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В присутствии первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко, который возглавляет Наблюдательный совет Общества, соглашение о сотрудничестве подписали ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов и генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

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В рамках подписанного соглашения стороны планируют реализовать множество совместных проектов, направленных на популяризацию просветительской деятельности по всей стране, чтобы еще больше замотивировать молодых людей получать новые знания. Для реализации этих целей преподаватели ВШЭ должны выступить с лекциями по самым разным темам на площадках общества "Знание".

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов подчеркнул, что Общество является для Университета партнером, преследующим общие цели: популяризация просвещения и мотивация молодежи. "Мы видим уникальные возможности синергии по этому направлению и готовы предоставить для этих целей наших лучших преподавателей, а также весь накопленный опыт", – подчеркнул Кузьминов.

Генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль заметил, что ВШЭ одной из первых внедрил новые форматы работы со студентами и предложила желающим доступ к лекциям и учебным материалам. "Мы рады воспользоваться опытом такого сильного партнера, чтобы расширить аудиторию общества "Знание", используя современные и доступные каналы коммуникации", – заявил Древаль.

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Фото: Вячеслав Прокофьев / фотохост-агентство ТАСС
Автор: 3 июня 2021, 13:40

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