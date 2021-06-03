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Общество
Кириенко: Лекции марафона "Новое Знание" набрали более 70 млн просмотров

Кириенко: Лекции марафона "Новое Знание" набрали более 70 млн просмотров

Лекции, прочитанные в рамках марафона "Новое Знание", набрали в интернете более 70 миллионов просмотров. По словам первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко, это полностью противоречит тезису о том, что молодежь не готова изучать серьезные материалы
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3 июня, выступая на площадке Петербургского международного экономического форума, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко отметил, что довольно сложные лекции, прочитанные в рамках форума "Новое Знание" посмотрели в Интернете более 70 миллионов раз, хотя никто за это не ставит оценки.

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"За них не ставят оценок, никто не будет проверять, посмотрел ты или нет. Более 70 миллионов раз посмотрели школьники и студенты длинные содержательные лекции", – подчеркнул Кириенко.

Сергей Кириенко уверен, что приведенные данные идут вразрез с мнением о неготовности представителей молодежи изучать материалы серьезного характера. Политик назвал чушью тезис, что для поколения Тиктока нужно уложиться в 30 секунд, максимум – в минуту и еще потанцевать под музыку, чтобы о чем-то поговорить. Кириенко отметил, что школьники и студенты с большим интересом слушают полуторачасовые сложные лекции ученых.

Кроме того, Сергей Кириенко заявил об актуальности марафонов, в рамках которых общество "Знание" проводит тематические лекции. В такие проекты вовлечена вся страна. Политик подчеркнул, что у любого человека в регионе есть возможность подключиться и выбрать интересующую его тему. Примечательно, что заявки на темы в общество "Знание" присылают сами школьники и студенты.

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 июня 2021, 12:57 Источник: ТАСС ✓ Надежный источник

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