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Общество

Жена российского депутата попалась на съемках детской порнографии

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Жену депутата сельского поселения Покровка Омской области Ольгу Онищенко уличили в создании детской порнографии. 23-летняя девушка организовала у себя дома настоящую порностудию.

В Сети появились публикации с материалами откровенного характера, на которых в качестве актрис выступали девятиклассницы из местной школы. Девушка утверждает, что на неё подали заявление в полицию после того, как она отказалась давать деньги одной из участниц съёмок. В отношении Онищенко было возбуждено уголовное дело о действиях сексуального характера с несовершеннолетним лицом, при этом следователи считают, что она регулярно снимала порнографию со школьницами и распространяла видеозаписи в интернете. Суд отправил обвиняемую под домашний арест, сообщает телеканал "360".

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Автор: 24 мая 2021, 15:43 Источник: NGS55 • Требует проверки

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