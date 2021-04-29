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Общество
Заместитель гендиректора РЖД стал наставником конкурса "Лидеры России"

Заместитель гендиректора РЖД стал наставником конкурса "Лидеры России"

Заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин стал наставником конкурса управленцев "Лидеры России". Он пригласил специалистов поучаствовать в треке "Информационные технологии".
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Регистрация продлится до 17 мая включительно на сайте конкурса ЛидерыРоссии.рф. Цель трека – выявить специалистов, способных создавать будущее с помощью информационных технологий.

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Срок приема заявок на конкурс "Лидеры России" продлили до 17 мая

Заместитель гендиректора РЖД Евгений Чаркин стал наставников конкурса. "Надеюсь, участники трека «Информационные технологии» станут проводниками современной цифровой культуры, что поможет им продвигаться по карьерной лестнице в любой отрасли», – сказал он.

Принять участие в треке могут граждане до 55 лет с управленческим опытом не менее двух лет.

Чаркин отметил, что в РЖД накопили большой опыт по применению цифровых технологий. "В 2019 году была принята Стратегия цифровой трансформации компании до 2025 года. В ее рамках разрабатываются восемь цифровых платформ и более 50 сервисов и продуктов на их основе", – сказал он.

Победители трека получат наставников – ведущих профессионалов в сфере инноваций, приглашения на работу в органы госвласти и подведомственные организации, а также в компании с государственным участием и крупные холдинги. У финалистов будет возможность пройти стажировки, принять участие в международных ИТ-форумах.

"Лидеры России" – флагманский проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". В новом сезоне конкурса предусмотрено восемь треков: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии», а также международное и студенческое направления.

За несколько лет высокие должности получили 270 участников конкурса. Шестеро стали заместителями федеральных министров, двое – главами регионов, четверо – мэрами городов.

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Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
Автор: 29 апреля 2021, 18:18

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