Более 500 тысяч заявок подано на участие в конкурсе "Большая перемена"

Во втором сезоне всероссийского конкурса "Большая перемена" примут участие свыше полумиллиона школьников и студентов. Несмотря на огромное количество заявок, регистрация еще открыта.

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал, что в этом году в конкурсе "Большая перемена" примут не только старшеклассники, но и учащиеся 5-7 классов, а также студенты СПО. 500 тысяч заявок поступило всего за несколько недель.

Конкурс проходит для трех возрастных категорий. Для учащихся 5-7 классов подготовили специальный игровой трек. 600 финалистов отправятся в МДЦ "Артек", где пройдет последний этап конкурса. Для 300 победителей будет особенный подарок – путешествие на поезде "Большой перемены" от Москвы до Владивостока и обратно.

Победителей, которые учатся в 8-10 классах и в колледжах, ждут денежные призы. Средства они смогут потратить на образование и саморазвитие. 300 учеников 10 классов и 150 студентов третьих курсов получат по одному миллиону рублей, а 300 участников 8-9 классов и 150 студентов первых-вторых курсов – по 200 тысяч рублей.

В конкурсе "Большая перемена" также могут принять участие подростки-иностранцы, которые изучают русский язык и хотят получить образование в России. Для них подготовят задания на русском. 100 лучших участников смогут обучиться в российских вузах.

Регистрация для учащихся 5-7 классов открыта до 20 мая, 8-10 классов и студентов колледжей – до 15 июня 2021 года. Оставить заявку на участие можно на официальном сайте конкурса.

Напомним, "Большая перемена" является проектом президентской платформы "Россия – страна возможностей". Конкурс проходит при поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки России и Росмолодежи.