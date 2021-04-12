На Карибских островах проснулся спавший 40 лет вулкан

Вулкан Ла-Суфриер на карибском острове Бас-Тер проснулся и выбросил в воздух десятикилометровый столб пепла, передает Пятый канал. До этого он спал на протяжении четырех десятков лет. Власти Сент-Винсента и Гренадин объявили срочную эвакуацию населения. Во время прошлого извержения в начале XX века жертвами Ла-Суфриера стали полторы тысячи человек.
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