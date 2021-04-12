Опубликовано уникальное поздравление Гагарина

В 1962 году Юрий Гагарин обратился к жителям СССР с поздравлением в честь первой годовщины полета человека в космос. Записано оно было на 35-миллиметровую пленку, передает RT. Прошло время – эти кадры раскрасили, звук улучшили. Уникальное видео опубликовано в Сети.
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