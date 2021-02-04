В Италии мафия запретила машинам скорой помощи включать сирены

В итальянском Неаполе мафия запретила машинам скорой помощи включать сирены. За это на них натравливают байкеров, которые, угрожая оружием, требуют убрать звук.
Дело в том, что работающие на преступные группировки наркоторговцы принимают гул за сигналы полицейских машин. Из-за этого они вынуждены оставлять свои торговые точки или обходить некоторые места стороной. Недовольные водители, в свою очередь, обратились в полицию за защитой, сообщает телеканал "360".
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