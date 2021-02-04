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Общество

Вскрылся обман норвежцев русскими полярниками

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Долгие годы на территории норвежского архипелага Шпицберген действует строгое правило, запрещающее провозить на острова домашних котов. Объясняется это тем, что там живет очень много мышей и диких лисиц, которые могут передать домашним животным опасные болезни и спровоцировать эпидемию. Распространяется запрет и на русский город Баренцбург.

Стало известно, что русским полярникам удалось обойти запрет. Они все же провезли на остров кота, просто назвав его в сопроводительных документах песцом, передает "Царьград". В итоге кот Кеша стал местной достопримечательностью. Он ночует у всех местных жителей по очереди.

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Автор: 4 февраля 2021, 14:20 Источник: Царьград ✓ Надежный источник

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