Вскрылся обман норвежцев русскими полярниками

Долгие годы на территории норвежского архипелага Шпицберген действует строгое правило, запрещающее провозить на острова домашних котов. Объясняется это тем, что там живет очень много мышей и диких лисиц, которые могут передать домашним животным опасные болезни и спровоцировать эпидемию. Распространяется запрет и на русский город Баренцбург.

Стало известно, что русским полярникам удалось обойти запрет. Они все же провезли на остров кота, просто назвав его в сопроводительных документах песцом, передает "Царьград". В итоге кот Кеша стал местной достопримечательностью. Он ночует у всех местных жителей по очереди.