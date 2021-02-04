В метро Москвы произошел сбой

Утром 4 февраля на участке от станции "Планерная" до станции "Октябрьское поле" Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии Московского метрополитена перестали ходить поезда, передает сетевое издание "Москва 24". По предварительным данным, на этом отрезке пути проводилась проверка инфраструктуры.

Причиной, по которой это потребовалось делать в утренний час пик, называется несоблюдение одним из подрядчиков столичной подземки правил проведения работ в тоннеле. До полного выяснения причин компанию отстранили от работ. Кроме того, не обойдется и без штрафа. Движение же было восстановлено.