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Штрафы, защита детей и данных: что изменится для россиян с 1 марта

Штрафы, защита детей и данных: что изменится для россиян с 1 марта

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Многие новые законы и нормативные акты начинают действовать с первых дней очередного месяца. И март не стал исключением.
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С 7 марта детей до 16 лет будет запрещено высаживать из общественного транспорта, даже если они – безбилетники. Это изменение было предложено после нескольких нашумевших случаев высадки школьников за неоплаченный проезд. Помимо этого региональные власти смогут самостоятельно устанавливать алгоритм контроля за проезд без билета.

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Также с 1 марта будут действовать поправки в закон "О персональных данных", которые защитят данные россиян от передачи третьим лицам. Речь идёт об информации, которую граждане оставляют при оплате товаров и услуг в интернете и в обычных магазинах. Теперь операторы будут предоставлять клиентам выбор данных, которые окажутся в публичном доступе, а также должны будут удалять их по требованию владельца.

С марта вступит в силу реестр обязательных требований для бизнеса. Он соберёт воедино все требования различных министерств и ведомств, чтобы предпринимателям было удобнее их узнать. Также в нём будут указаны сроки действия требований и виды наказаний за их неисполнение.

Наконец, в марте начнёт действовать уголовная ответственность для лиц со статусом иностранного агента. Если иноагент не передал информацию о себе в особый реестр Министерства юстиции, ему будет грозить большой штраф или от двух до пяти лет тюрьмы.

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Автор: 26 февраля 2021, 09:12 Источник: "Известия" ✓ Надежный источник

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