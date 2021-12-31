Скульпторы из пяти стран создадут шедевры из снега и льда в Парке Горького

Международный фестиваль "Снег и лед в Москве" пройдет со второго января по 28 февраля в Парке Горького. Команды скульпторов из пяти стран будут создавать фигуры из снега, огромных снеговиков и ледяные скульптуры – всего более 30 удивительных объектов.

В фестивале примут участие команды из России, Белоруссии, Финляндии, Узбекистана и Италии. Отечественные мастера приедут в Москву из Санкт-Петербурга, Сочи, Вологды, Иркутска, Тюмени, Якутска и других городов.

Скульпторы начнут работать в Парке Горького второго января. За созданием композиций можно будет следить в режиме реального времени. Все фигуры останутся в парке до 28 февраля.

Площадка фестиваля будет работать каждый день с 11 утра до 21 вечера. Вход бесплатный.

Также все желающие увидят уличные театральные представления, насладятся живой музыкой. Будет работать снежная фан-зона.

Москвичам и гостям столицы не придется скучать на новогодних праздниках. Город подготовил увлекательную программу на любой вкус и для всех возрастов.

Традиционно проходит самый масштабный фестиваль Европы "Московские сезоны". В этом году он проводится с 10 декабря по девятого января на 27 площадках по всему городу. Гости могут попробовать готовые блюда, купить сувениры, покататься на коньках и поиграть в керлинг.