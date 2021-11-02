В Москве более 30 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за тумана

Туман доставил массу неудобств жителям и гостям российской столицы, а также области. По данным прессы, более 30 самолетов сели на запасных аэродромах. Эксперты сообщили, что это связано с погодными условиями.
Вылет воздушных судов начнется сразу после улучшения обстановки, передает RT. Стоит отметить, что в московских аэропортах отменено или задержано более двухсот рейсов.
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