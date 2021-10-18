Метеоролог пообещал москвичам "погодную лихорадку"

После короткого похолодания в столичном регионе вновь резко потеплеет. Об этом рассказал метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам эксперта, уже во вторник дневная температура воздуха не превысит шести градусов тепла, а ночная и вовсе опустится до отрицательных значений. При этом местами выпадет снег, а на дорогах будет гололедица. Однако уже к выходным столбики термометров опять поднимутся выше 10 градусов тепла, сообщают "Вести Подмосковья".
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