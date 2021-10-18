В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности

В Москве и Московской области объявлен "желтый уровень погодной опасности". Об этом сообщили представители Гидрометцентра России.
Специалисты пояснили, что в столичном регионе поднялся сильный порывистый ветер, поэтому погода потенциально опасна. Помимо Москвы и Подмосковья аналогичный режим ввели в Ярославской, Тамбовской, Курской и Брянской областях. В столичном регионе режим будет действовать с 11 до 21 часов, сообщает "Радио 1".
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