"Диалог" проведет конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций"

Организатором конкурса "Лидеры интернет-коммуникаций" выступила автономная некоммерческая организация (АНО) "Диалог" при поддержке "Россия – страна возможностей". Ожидается, что участие в мероприятии примут 25 тысяч человек.

прочитано 155 раз