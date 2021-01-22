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Общество

"Диалог" проведет конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций"

Фото: pixabay.com
Организатором конкурса "Лидеры интернет-коммуникаций" выступила автономная некоммерческая организация (АНО) "Диалог" при поддержке "Россия – страна возможностей". Ожидается, что участие в мероприятии примут 25 тысяч человек.
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Ожидается, что из 25 тысяч человек, которые примут участие в конкурсе, до финала дойдут 300 претендентов. Победителями смогут назвать себя порядка 70 участников. Для того, чтобы испытать свои силы, претенденту должно быть больше 18 лет, у него должно быть по меньшей мере среднее образование и хотя бы один реализованный проект.

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Победители конкурса смогут расчитывать на приглашения в пресс-службы региональных администраций и федерального правительства. Кроме того, их ждут места в структурах АНО "Диалог", который предоставит половину призовых вакансий.

Госслужба нуждается в людях, которые понимают разницу между SMM-менеджером и Instagram-продюсером, а также способны управлять процессами перехода в онлайн, отметил источник. Он подчеркнул, что "Лидеры интернет-коммуникаций" – это плановый конкурс в рамках стратегии "России – страны возможностей" по поддержке профессионального сообщества.

Со стороны администрации президента конкурс курирует первый заместитель руководителя АП Сергей Кириенко, со стороны правительства – вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Ранее 12 января Кириенко презентовал другой кадровый конкурс "России – страны возможностей" – для политологов и политтехнологов.

Напомним, автономная некоммерческая организация "Россия – страна возможностей" была создана в мае 2018 года по указу президента России Владимира Путина. "Диалог" был учрежден в ноябре 2019 года департаментом информационных технологий Москвы для мониторинга и обратной связи с москвичами.

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Автор: 22 января 2021, 19:49 Источник: Ведомости ✓ Надежный источник

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