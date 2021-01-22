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В России предложили продавать маленькие картофелины ради экономии

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Союз участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз) предложил наладить в продуктовых сетях России продажу картофеля маленького размера. Это позволит сэкономить как производителям картошки, так и покупателям.

Представители организации отметили, что речь идёт о плодах диаметром от 35 до 55 миллиметров. Их будут упаковывать в мешки по два с половиной, три и пять килограммов. В Союзе пояснили, что это позволит производителю экономить на упаковке до 50%, а для покупателей цена снизится на 15-20%, передаёт телеканал "360".

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Автор: 22 января 2021, 10:18 Источник: Коммерсантъ ✓ Надежный источник

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